Serie A, Bologna-Roma 2-2: Dovbyk salva Ranieri al 98'

- Era da settembre 1998-marzo 1999 che la Roma non restava per almeno 17 partite consecutive senza vittorie in trasferta in tutte le competizioni.

- Era da novembre 1996-dicembre 1999 che il Bologna non restava imbattuto per almeno quattro partite interne di fila contro la Roma in Serie A.

- Era dallo scorso ottobre che il Bologna non restava senza successi per due match di fila in campionato (tre in quel caso).

- Il Bologna ha subito cinque gol nelle ultime due gare casalinghe di campionato: aveva collezionato quattro ‘clean sheet’ nelle quattro sfide interne precedenti.

- Era da novembre 2022 che il Bologna non subiva almeno due gol per due gare interne di fila in un singolo torneo di Serie A (tre in quel caso).

- Otto i punti della Roma nelle ultime quattro partite (2V, 2N): uno in più di quelli raccolti nelle 10 precedenti (2V, 1N, 7P).

- Era dallo scorso ottobre che la Roma non restava senza sconfitte per quattro match consecutivi nel torneo (cinque in quella occasione).

- Quattro gol in 10 partite per Alexis Saelemaekers in questo campionato: eguagliato il record personale di marcature in una singola stagione di Serie A (quattro anche nello scorso torneo, col Bologna, ma in 30 partite).

- Dal 2004/05 la Roma ha realizzato solo un gol più tardivo di quello contro il Bologna in Serie A, arrivato dopo 97 minuti e 20 secondi (Abraham contro lo Spezia il 27 febbraio 2022, 98:05); nello stesso periodo il Bologna ha subito soltanto una rete più tardiva (Piccoli del Lecce il 3 dicembre 2023, 99:26).

- Nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), tra i calciatori al proprio debutto in Serie A, solo Artem Dovbyk, Tammy Abraham e Borja Mayoral hanno segnato almeno sei gol nelle prime 20 partite stagionali giocate in campionato dalla Roma.

- Artem Dovbyk ha segnato un gol dal dischetto in campionato per la prima volta dallo scorso maggio: due contro il Granada, con la maglia del Girona.

- Lewis Ferguson ha ritrovato il gol a distanza di 288 giorni dall’ultima marcatura siglata lo scorso 30 marzo, contro l’Atalanta.

- Lewis Ferguson ha trasformato il suo primo rigore calciato in Serie A.

- Thijs Dallinga ha realizzato due gol nelle ultime tre partite di campionato: non ne aveva segnato alcuno in tutte le precedenti 12 sfide di Serie A.

- Sette i gol subiti dalla Roma su contropiede diretto: meno solo del Montpellier (9) nei cinque maggiori campionati europei 2024/25.

- Per la seconda volta in questo campionato, la Roma ha riproposto lo stesso XI titolare schierato nel match precedente: la prima era stata contro il Monza, lo scorso ottobre.