Serie A, Bologna-Roma 1-5: banchetto giallorosso al Dall'Ara

BOLOGNA-ROMA 1-5

Pomeriggio spettacolare per la Roma che nell'undicesima giornata di Serie A ha banchettato al Dall'Ara contro il Bologna di Mihajlovic, vincendo 5-1 in una partita già archiviata nel primo tempo. L'autogol di Poli ha dato il via alla goleada giallorossa portata avanti da Dzeko, Pellegrini, Veretout e Mkhitaryan prima dell'intervallo. L'unico spunto del Bologna è invece arrivato grazie alla goffa autorete di Cristante, ma già sullo 0-3.

















































































































LA PARTITA

Poteva essere una partita complicata, si è trasformata in una scampagnata domenicale. La Roma ha banchettato 5-1 in casa del Bologna, dominando la partita e portando a casa forse i tre punti più facili dell'era Fonseca. E' riuscito tutto ai giallorossi, in rete già cinque volte nel primo tempo ma al netto del capire dove iniziano i meriti della Roma e i (tanti) demeriti del Bologna, la prestazione offerta dagli uomini di Fonseca (squalificato, in panchina Campos) ha strappato applausi per la qualità delle giocate offensive. Pellegrini, Spinazzola ma anche Mkhitaryan e Dzeko hanno disegnato azioni tecnicamente perfette e concluse con troppa facilità davanti all'esordiente Ravaglia, impallinato da tutti e con almeno tre regali da parte di Dzeko prima dell'intervallo.

Per il resto è stato tutto decisamente troppo facile in una sfida che ha chiuso il capitolo già nel primo tempo. Dopo una bella combinazione tra Palacio e Barrow interrotta solo da Pau Lopez dopo un minuto, la Roma ha preso il controllo pieno delle operazioni facilitata da un atteggiamento esageratamente passivo della fase difensiva del Bologna. Quasi sempre partendo da sinistra con Spinazzola, la trama giallorossa si è sviluppata di prima e in velocità, trovando tagli dietro l'immobile linea difensiva rossoblù e andando a chiudere con inserimenti precisi. Al 5' la corsa laterale di Spinazzola imbeccata da Mkhitaryan ha portato all'autogol di Poli per anticipare Dzeko, poi al 10' è lo stesso bosniaco a realizzare con freddezza su assist di Pellegrini a tu per tu con Ravaglia. Cinque minuti dopo, al 15', è invece proprio Pellegrini a infilare il tris capitalizzando un passaggio filtrante spettacolare di Spinazzola.

Il monologo giallorosso, colorato qua e là anche da qualche errore grossolano di Dzeko davanti alla porta, si è sporcato al 24' quasi per caso quando un tiraccio di Barrow è stato deviato goffamente nella propria porta da Cristante. Un lampo, un episodio che non ha interrotto il dominio sul campo della Roma che già prima dell'intervallo è andata in gol altre due volte e sempre praticamente allo stesso modo. Al 35' la combinazione Dzeko, Pellegrini e Mkhitaryan ha mandato in porta Veretout con un piatto semplice sul primo palo per il poker giallorosso. Poi ci ha pensato Mkhitaryan al 44' a trafiggere Ravaglia dopo un'azione tutta corsa di Karsdorp sulla destra complice anche l'infortunio di Mbaye nel cercare di fermare la galoppata dell'olandese.

Nella ripresa la partita ha cambiato copione, già archiviata a suo modo e - come ovvio - fortemente condizionata dal parziale. Mihajlovic all'intervallo ha operato tre cambi passando alla difesa a tre, ma facendo presente ai suoi dopo il secondo dei gol annullati (prima a Barrow e poi a Dominguez) di pensare alle partite successive. Il Var è diventato così protagonista annullando anche una rete a Pellegrini, tutte per fuorigioco. Nel finale palo clamoroso di Mayoral.

LE PAGELLE

Pellegrini 8 - Gol, assist e occasioni create a volontà con tecnica e visione di gioco. Gli riesce tutto e ritrova la grande intesa sia con Dzeko che con i compagni di reparto, dando qualità in velocità.

Spinazzola 8 - Semplicemente imprendibile sulla sinistra fin dal primo minuto. Per tutto il primo tempo crea pericoli ogni volta che tocca palla, costringe Poli all'autogol e manda in gol Pellegrini con giocate da trequartista. In forma smagliante.

Mkhitaryan 7,5 - Gol e assist, un'altra volta. Nel meccanismo offensivo giallorosso è una pedina fondamentale che travolge il Bologna con estrema facilità. Con la tecnica fa quello che vuole con il pallone.

Dzeko 7 - Mette il piede in gran parte delle azioni da gol della Roma, timbra il cartellino solo davanti al portiere ma ha anche sulla coscienza tre occasioni da rete ghiotte prima che la sua squadra dilaghi.

Danilo e Tomiyasu 3 - Giudicare "da incubo" il primo tempo sarebbe un eufemismo. Non leggono un taglio che sia uno, sbagliano il fuorigioco e non la vedono praticamente mai. Errori di lettura e scelte di altre categorie, ma puntando verso il basso.

De Silvestri 4 - Spazzato via sulla destra dalle folate di Spinazzola e Mkhitaryan. Non è completamente colpa sua, ma del modo di difendere, ma di sicuro non fa nulla per evitare di essere travolto.

IL TABELLINO

BOLOGNA-ROMA 1-5

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia 5; De Silvestri 4, Danilo 3, Tomiyasu 3, Mbaye 5 (1' st Paz 5,5); Svanberg 4,5 (1' st Medel 5,5), Poli 4,5 (1' st Dominguez 6); Vignato 5 (33' st Pagliuca sv), Soriano 5 (24' st Baldursson 5), Barrow 5; Palacio 5,5. A disp.: Da Costa, Breza, Khailoti, Calabresi, Hickey, Kingsley, Vergani, Rabbi. All.: Mihajlovic 4.

Roma (3-4-2-1): Lopez 6; Ibanez 6,5, Cristante 6, Kumbulla 6 (22' st Smalling 6); Karsdorp 7, Villar 6,5 (46' st Diawara sv), Veretout 7 (36' st Carles Perez sv), Spinazzola 8 (46' st Calafiori sv); Pellegrini 8, Mkhitaryan 7,5; Dzeko 7 (35' st Mayoral sv). A disp.: Mirante, Farelli, Fazio, Juan Jesus, Peres. All.: Campos 7,5.

Arbitro: Calvarese

Marcatori: 5' aut. Poli (B), 10' Dzeko (R), 15' Pellegrini (R), 24' aut. Cristante (R), 35' Veretout (R), 44' Mkhitaryan (R)

Ammoniti: Soriano, Vignato, Baldursson, Dominguez (B); Veretout, Ibanez (R)

Espulsi: nessuno

--