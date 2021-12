Serie A, Bologna-Roma 1-0: Svanberg condanna Mourinho

BOLOGNA-ROMA 1-0

Dopo due vittorie consecutive i giallorossi si fermano ancora: zona Champions più lontana. E anche la quinta posizione non è più così salda

Il Bologna piega 1-0 la Roma e vede vicinissimo (-1) il quinto posto occupato proprio dai giallorossi. L'intervallo del Dall'Ara vede gli emiliani avanti grazie a un gol di Svanberg al 35', con Abraham (squalificato per la partita contro l'Inter di sabato) che spreca due buone occasioni nel primo tempo. Ripresa complicata per gli uomini di Mourinho, che si rendono comunque pericolosi con Mkhitaryan in due circostanze consecutive; ma non basta. Bologna-Roma: le foto del match





































LA PARTITA

Il Bologna riscatta il ko casalingo patito contro il Venezia e impone un brusco stop alla Roma, che resta ferma a 25 punti e ora vede più lontana la zona Champions League; al contrario, la formazione di Mihajlovic (a quota 24) si avvicina alla quinta posizione occupata proprio da quella di Mourinho. Al 9’, sponda di Arnautovic per la conclusione debole di Barrow, tra le braccia di Rui Patricio. Poco dopo, però, arrivano brutte notizie proprio per il centravanti austriaco, che si accascia a terra dolorante per un problema muscolare; entra Sansone al suo posto. Al 18’ Abraham è perfetto ad attaccare lo spazio sulla palla deliziosa di Karsdorp, ma il colpo di testa dell’inglese, che tutto solo mette sull’esterno della rete da posizione favorevole, è rivedibile. Al 35’, ecco invece il gol del vantaggio dei padroni di casa: Sansone porta via un uomo col suo movimento e libera lo spazio per il destro a giro di Svanberg, che prima sbaglia in controllo ma poi piazza benissimo il pallone all’angolino con una conclusione dal limite che trafigge Rui Patricio. Il balzo felino di Skorupski, che con un gran riflesso devia la girata col ginocchio di Abraham, chiude il primo tempo.

Nel frattempo, in previsione del big match contro l’Inter, la Roma perde sia Abraham (squalificato) sia El Shaarawy (problema al polpaccio). Nella ripresa sembra che sia quasi più il Bologna a cercare il 2-0 piuttosto che i giallorossi a volere agguantare l’1-1. A metà esatta del secondo tempo Soumaoro rischia seriamente di combinare un gran pasticcio con uno scivolone clamoroso; tuttavia Abraham è troppo altruista, cercando Zaniolo e permettendo la chiusura di Medel. Al 71’ è enorme la doppia opportunità consecutiva per Mkhitaryan: parata a mano aperta di Skorupski e successivo pallonetto alto. Nel finale Abraham si gira in un fazzoletto ma trova ancora nuovamente i guantoni del portiere rossoblù. Le speranze degli ospiti si spengono qui.

LE PAGELLE

Svanberg 7 – Sblocca il match a favore del Bologna con un gran destro a giro angolato su cui nulla può Rui Patricio: è il gol che vale tre preziosissimi punti.

Theate 7 – Semplicemente perfetto: super partita quella disputata dal difensore belga, che fa tutto benissimo sia in fase di copertura sia in fase di ripartenza.

Sansone 6,5 – Il suo ottimo movimento porterà poi alla rete dell’1-0; sempre molto pericoloso l’ex Sassuolo e Villarreal nella metà campo giallorossa.

Cristante 6,5 – Prende il posto di uno spento Veretout e ci pensa lui ad accendere il match con una bella ripartenza che precede la doppia occasione sbagliata da Mkhitaryan.

Abraham 5,5 – Il suo cartellino giallo gli costerà la squalifica in occasione del match contro l’Inter di sabato prossimo; non sfrutta due buonissime occasioni nel primo tempo.

Zaniolo 5 – Prova a fare tutto da solo a fine primo tempo, ma la sua conclusione centrale è bloccata da Skorupski; viene anche ammonito per simulazione nel secondo tempo.

IL TABELLINO

BOLOGNA-ROMA 1-0

Bologna (3-4-2-1): Skorupski 6,5; Soumaoro 6, Medel 6,5, Theate 7; Skov Olsen 6 (35’ st De Silvestri sv), Svanberg 7, Domínguez 6,5 (45’ st Vignato sv), Hickey 6; Soriano 6, Barrow 6 (45’ st Orsolini sv); Arnautovic 6 (17’ Sansone 6,5). A disp.: Bardi, Binks, Bonifazi, Viola, Santander, van Hooijdonk, Dijks, Cangiano. All.: Mihajlovic 6,5

Roma (3-5-2): Rui Patricio 6; Mancini 5,5 (28’ st Viña 6), Smalling 6, Ibañez 5,5; Karsdorp 6, Veretout 5,5 (19’ st Cristante 6,5), Diawara 5,5 (1’ st Pérez 5,5), Mkhitaryan 6, El Shaarawy 5,5 (7’ st Shomurodov 6); Zaniolo 5, Abraham 5,5. A disp.: Fuzato, Boer, Calafiori, Reynolds, Kumbulla, Bove, Darboe, Zalewski. All.: Mourinho 5,5

Arbitro: Pairetto

Marcatore: 35’ Svanberg

Ammoniti: Soriano (B), Abraham (R), Pérez (R), Zaniolo (R), Skorupski (B), Karsdorp (R), Sansone (B)

LE STATISTICHE

Il Bologna ha vinto due delle ultime quattro gare interne di Serie A contro la Roma: ne aveva vinte altrettante nelle precedenti 14 gare interne.

Mattias Svanberg ha preso parte a tre gol (due reti, un assist) nelle ultime quattro partite di Serie A: tanti quanti nelle precedenti 21 di campionato.

Due degli ultimi tre gol di Svanberg in Serie A sono arrivati da fuori area, dopo che tutti i primi sei erano stati realizzati da dentro l’area di rigore.

Otto dei nove gol (89%) segnati da Svanberg in Serie A sono arrivati in gare casalinghe.

Il Bologna non ha subito gol nel primo tempo in 11 delle sue 15 partite, nessuna squadra ha fatto meglio in questa stagione di Serie A.

Il Bologna ha segnato per cinque match casalinghi di fila contro la Roma in Serie A per la prima volta dal settembre 2002.

Era dal 2002/03 che il Bologna non raccoglieva almeno 24 punti nelle prime 15 partite stagionali di Serie A (27 in quel caso).

Prima sconfitta per Jose Mourinho contro squadre emiliane in Serie A; il portoghese prima di questo match registrava un record di quattro vinte in altrettante partite contro il Bologna.

La Roma ha conquistato 25 punti nelle prime 15 giornate di campionato; nelle ultime 10 stagioni di Serie A, compresa quella in corso, solo nel 2018/19 la Roma aveva conquistato meno punti dopo 15 giornate (21).

Jordan Veretout ha giocato questa sera la sua 100ª partita con la maglia della Roma in tutte le competizioni.

In cinque delle sei sconfitte subite dalla Roma in questo campionato, i giallorossi hanno effettuato almeno il doppio dei tiri degli avversari.

Con 27 anni e 197 giorni di media, quello odierno è l’undici iniziale meno giovane presentato in Serie A da José Mourinho in questa sua prima stagione sulla panchina giallorossa.