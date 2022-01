Serie A, Bologna-Napoli 0-2: Spalletti resta aggrappato alle milanesi

BOLOGNA-NAPOLI 0-2

La doppietta di Lozano permette ai partenopei di espugnare il Dall'Ara e rosicchiare punti a Milan e Inter, 20' nel finale per il rientrante Osimhen

Il Napoli batte 2-0 il Bologna e consolida il terzo posto in classifica dietro alle milanesi. Al Dall'Ara gli uomini di Spalletti iniziano col piede giusto e la sbloccano dopo 20' con una zampata di Lozano su assist di Elmas. A chiuderla a inizio ripresa è ancora il messicano, questa volta servito da Fabian Ruiz. Spalletti festeggia anche il rientro in campo di Osimhen, mentre Mihajlovic incappa nella quinta sconfitta nelle ultime sei partite. Bologna-Napoli, le immagini del match Getty Images

LA PARTITA

Il Napoli dimentica così la pesante sconfitta in Coppa Italia contro la Fiorentina e riprende la sua rincorsa su Milan e Inter, rosicchiando punti alle avversarie al termine di questa terza giornata di ritorno. La squadra azzurra ritrova quel gioco fatto di tanto palleggio e improvvise verticalizzazioni che aveva fatto sognare i tifosi nella prima parte della stagione e, nonostante un po' di fiato corto nel finale, può guardare al futuro con grande ottimismo, complici anche alcuni fondamentali rientri.

Spalletti ritrova in extremis Zielinski e si affida a Mertens come punto di riferimento centrale, mentre Mihajlovic lancia Viola dal 1' e sceglie Sansone per dare supporto ad Arnautovic davanti. Gli ospiti partono subito molto forte e sfiorano il vantaggio già dopo 5', ma Skorupski è strepitoso a neutralizzare il tentativo di Lozano sul geniale assist di Fabian Ruiz. I partenopei dominano sul piano del possesso e ingabbiano gli avversari in una fitta rete di passaggi, che si concretizza al 20' quando sul cross basso di Elmas sbuca ancora Lozano e punisce Skorupski sul primo palo. Nel finale di frazione il Bologna prova ad alzare il baricentro per contrastare l'estenuante possesso palla azzurro, ma la chance più grande è ancora per il Napoli, proprio allo scadere: lo splendido sinistro a giro di Ruiz si stampa però sul palo a portiere battuto.

Il Bologna prova a entrare in campo con un altro atteggiamento, ma appena tenta di sbilanciarsi in avanti viene punita da un contropiede perfetto degli uomini di Spalletti, avviato da Zielinski, rifinito da Fabian Ruiz e chiuso in gol con freddezza da Lozano, alla prima doppietta in trasferta in Serie A. Il Napoli sembra padrone assoluto della partita, va vicino allo 0-3 ancora con Lozano e a 20' dalla fine può anche festeggiare il rientro in campo di Osimhen dopo quasi due mesi. Nel finale subentra un po' di stanchezza e i partenopei perdono il pallino del gioco, soffrendo i tentativi di arrembaggio del Bologna, ma rischiando tutto sommato pochissimo dalle parti di Meret. A pochi minuti dal 90' è proprio il rientrante Osimhen ad avere la ghiotta occasione per arrotondare il risultato, ma calcia sbilanciato e non inquadra la porta. L'ultimo sussulto è per una splendida punizione di Svanberg che si stampa sul palo alla sinistra di Meret, in pieno recupero.

LE PAGELLE

Svanberg 6,5 - Soffre come tutti i centrocampisti del Bologna nel primo tempo, ma viene fuori alla grande nel finale di partita, prima regalando una ghiotta chance a Dominguez, poi andando a un passo dal gol con un gioiello su punizione, fermato dal palo.

Viola 5 - Miha lo lancia per la prima volta da titolare, lui rimane stordito dal palleggio degli uomini di Spalletti e si eclissa dal campo immediatamente, venendo sostituito a inizio ripresa.

Arnautovic 5,5 - Prova ad abbassarsi e legare il gioco come al suo solito, ma in area di rigore non si vede praticamente mai e a inizio scondo tempo lascia spazio a Falcinelli.

Lozano 7,5 - Una grande occasione dopo pochi minuti, il gol che sblocca l'incontro e quello che mette in cassaforte il risultato. Aggiunge anche tanto sacrificio e ripiegamenti decisivi.

Zielinski 7 - Spalletti lo aggrega alla squadra all'ultimo, ma non rinuncia a metterlo in campo dal 1' e i motivi sono sotto gli occhi di tutti. Avvia entrambe le azioni dei gol con giocate da campione e non fa mai mancare la sua qualità.

Mertens 6 - Fa il suo, ma è poco nel vivo del gioco e mai pericoloso dalle parti di Skorupski.

IL TABELLINO

Bologna-Napoli 0-2

Bologna (3-4-2-1): Skorupski 6; Soumaoro 5,5, Binks 6, Theate 6; De Silvestri 6, Svanberg 6,5, Viola 5 (7' st Dominguez 6), Hickey 6 (27' st Pyyhtia 6); Soriano 6 (22' st Vignato 6), Sansone 5 (7' st Skov Olsen 6); Arnautovic 5,5 (7' st Falcinelli 6).

Allenatore: Mihajlovic 6

Napoli (4-2-3-1): Meret 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6,5, Juan Jesus 6,5, Mario Rui 6; Lobotka 7, Ruiz 7 (41' st Ghoulam sv); Elmas 6,5 (41' st Petagna sv), Zielinski 7 (35' st Demme 6), Lozano 7,5 (26' st Politano 6); Mertens 6 (26' st Osimhen 6).

Allenatore: Spalletti 6,5

Arbitro: Marinelli

Marcatori: 20' e 2' st Lozano (N)

Ammoniti: Soumaoro (B), Zielinski (N), Theate (B), Binks (B)

Espulsi:

LE STATISTICHE

• Il Napoli ha vinto ciascuna delle ultime due partite in Serie A, tanti successi quanti nelle precedenti nove gare di campionato (3N, 4P).

• Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata in 12 delle 22 gare finora, meno solo del Manchester City nei big-5 campionati europei in corso (13 su 22).

• Hirving Lozano ha realizzato la sua terza doppietta in Serie A, di cui la prima in trasferta - il messicano oggi ha segnato tanti gol quanti nelle precedenti 21 presenze nel torneo.

• Il Napoli non vinceva due gare di fila in Serie A dallo scorso ottobre, quando uno dei due successi fu proprio contro il Bologna (seguito dalla vittoria vs Salernitana).

• Il Napoli ha subito 15 gol in questo torneo, più solo di Man City (13 in 22 gare) e Siviglia (13 in 20 partite) nei big-5 campionati europei 2021/22.

• Con la doppietta di Lozano salgono a sei i giocatori del Napoli con almeno quattro gol segnati, nessuna squadra ne conta così tanti in questo campionato.

• Il Napoli ha vinto le ultime quattro partite di Serie A contro il Bologna, con un punteggio complessivo di 9-1.

• Il Bologna ha perso cinque delle ultime sei gare in Serie A (1V), dopo che aveva vinto quattro delle precedenti cinque (1P).

• Il Napoli ha colpito 15 legni in questo torneo, record nei big-5 campionati europei in corso.

• Il Napoli è la squadra ad aver segnato più gol nel primo quarto d'ora della ripresa in questo campionato (10).

• Hirving Lozano ha preso parte attiva a tre gol (due reti, un assist) nelle sue ultime due presenze al Dall'Ara contro il Bologna in Serie A.