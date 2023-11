Serie A, Bologna-Lazio 1-0: Motta scavalca Sarri in classifica

BOLOGNA-LAZIO 1-0

A decidere il match del Dall'Ara una zampata di Ferguson in avvio di ripresa: i biancocelesti frenano dopo 3 vittorie di fila, i rossoblù raggiungono il Napoli per una notte

Bologna-Lazio, le immagini del match













































1 di 24 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 24 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Lazio cade 1-0 a Bologna nell'anticipo dell'undicesima giornata di Serie A e viene scavalcata in classifica proprio dai rossoblù, che momentaneamente agguantano il Napoli al quinto posto. Dopo un primo tempo avaro di emozioni ci pensa Lewis Ferguson, al primo minuto della ripresa, a sbloccare l'incontro e a regalare ai suoi i 3 punti. La squadra di Thiago Motta continua a stupire (decimo risultato utile consecutivo) e può cominciare ad assaporare l'aria d'Europa, quella di Sarri incappa in una brusca frenata dopo 3 vittorie consecutive.

LA PARTITA

Sarri opera un mini turnover lasciando in panchina Zaccagni e Immobile e puntando su Pedro e Castellanos. La Lazio parte forte sul piano del palleggio e dell'intensità e già al 5' va vicinissima al gol: la potente zuccata di Castellanos si stampa in pieno sulla traversa, ma La Penna aveva già fermato il gioco per una spintarella dell'argentino su Beukema. Dopo la sfuriata iniziale dei biancocelesti il Bologna si riassesta, ma attorno al quarto d'ora rischia due volte sugli sviluppi di corner: prima un colpo di testa centrale di Romagnoli, poi una conclusione alle stelle di Castellanos al termine di una mischia, accesasi dopo il palo colpito direttamente dalla bandierina da Luis Alberto. I padroni di casa tengono discretamente il campo, ma non riescono a creare i presupposti per pungere la Lazio e per completare un'azione offensiva devono aspettare il 39', quando un colpo di testa di Zirkzee su cross di Posch finisce alto senza impensierire Provedel. Il primo tempo, davvero avaro di emozioni, si chiude sullo 0-0.

La ripresa comincia senza cambi, ma la svolta arriva ugualmente: l'affondo di Saelemaekers sulla sinistra premia centralmente Zirkzee, che con un tocco delicato pesca Ferguson nel cuore dell'area. Lo scozzese è tutto solo e batte Provedel per l'1-0. Dopo il gol la partita si accende e si innervosisce anche parecchio, Sarri decide di gettare nella mischia Immobile e Zaccagni bocciando le due scelte iniziali, ma anche quelli che sulla carta sarebbero i titolari finiscono per deludere e non creano mai i presupposti per riprenderla. Nel finale si scaldano un po' gli animi, ma non cambia il risultato: il Bologna continua a sognare centrando il suo miglior avvio di campionato degli ultimi 21 anni, la Lazio prosegue in un'altalena di risultati che la lascia in un limbo da cui fatica a tirarsi fuori.

LE PAGELLE

Zirkzee 7 - La qualità col pallone tra i piedi emerge in occasione dell'assist per Ferguson, la mentalità da grande giocatore si vede nei continui ripiegamenti difensivi e nell'attitudine al sacrificio. Protagonista assoluto.

Calafiori 7 - Si è preso il posto da titolare nelle ultime partite e non sembra aver intenzione di lasciarlo scappare. Un'altra prova di concretezza e solidità sia contro Castellanos, sia contro Immobile.

Ferguson 7 - Soffre e fatica a prendere la posizione giusta nei primi 45', ma a inizio ripresa trova l'affondo e il gol decisivo che continua a far sognare i suoi.

Saelemaekers 6,5 - Primo tempo di grande intensità soprattutto sul piano difensivo, rientra e aiuta i compagni con grande generosità. Poi a inizio ripresa lo spunto offensivo che dà il via all'azione dell'1-0.

Marusic 6 - Disputa un ottimo primo tempo sul piano difensivo annullando la pericolosità di Orsolini e riuscendo anche a spingersi bene in avanti in un paio di occasioni. Rientra un po' acciaccato nella ripresa e viene subito sostituito.

Castellanos 5,5 - In un primo tempo molto bloccato è di fatto il solo a costruirsi un paio di mezze occasioni, ma fa troppo poco per meritarsi di rimanere in campo fino alla fine.

Luis Alberto 5,5 - Poche intuizioni, poche verticalizzazioni. Non riesce ad accendere la lampadina e si concede anche qualche distrazione non da lui.

Immobile 5 - Ha una mezzora abbondante per provare a incidere, ma non ci va neanche vicino. Impreciso, poco coinvolto e anche nervoso nel finale. Sarri ha bisogno di ritrovarlo al più presto.

IL TABELLINO

Bologna-Lazio 1-0

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; Posch 6, Beukema 6,5, Calafiori 7, Lykogiannis 6 (36' st Kristiansen sv); Freuler 6, Aebischer 6 (28' st Moro 6); Orsolini 6, Ferguson 7, Saelemaekers 6,5 (36' st Ndoye sv); Zirkzee 7 (45'+3 st Fabbian sv).

Allenatore: Motta 7

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 6, Patric 6, Romagnoli 6, Marusic 6 (3' st Pellegrini 5,5); Guendouzi 5,5 (36' st Kamada sv), Rovella 6, Luis Alberto 5,5; Felipe Anderson 5 (36' st Isaksen sv), Castellanos 5,5 (12' st Immobile 5), Pedro 5 (12' st Zaccagni 5,5).

Allenatore: Sarri 5

Arbitro: La Penna

Marcatori: 1' st Ferguson (B)

Ammoniti: Pedro (L), Ferguson (B), Romagnoli (L), Beukema (B), Luis Alberto (L), Zaccagni (L), Isaksen (L)

Espulsi:

LE STATISTICHE

• Il Bologna ha conquistato 18 punti nelle prime 11 giornate di questa Serie A, il proprio miglior risultato a questo punto del torneo dal 2002/03 (19).

• Per la prima volta nella propria storia il Bologna ha registrato quattro clean sheet consecutivi in casa in Serie A contro la Lazio. I biancocelesti non restavano a secco in quattro trasferte di fila contro lo stesso avversario nel massimo campionato dall'ottobre 2009 (vs Fiorentina).

• Il Bologna ha registrato una striscia di 10 partite consecutive di imbattibilità in Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre 1979 e marzo 1980 con Marino Perani in panchina.

• Per la prima volta nell'era dei tre punti a vittoria il Bologna ha perso solo una delle prime 11 partite giocate in Serie A, non accadeva dal 1989/90 (1).

• La Lazio ha perso cinque delle prime 11 partite giocate in una singola stagione di Serie A solo per la terza volta nell'era dei tre punti a vittoria, dopo il 2007/08 (12° posto finale) e il 2015/16 (8°).

• Lewis Ferguson ha preso parte attivamente a quattro gol del Bologna nelle ultime cinque partite di Serie A: escludendo i gol su rigore, nello stesso periodo solo Lautaro Martinez (5) ha fatto meglio.

• Lewis Ferguson è il giocatore scozzese che ha segnato più gol in Serie A (10, eguagliato Denis Law del Torino 1961/62). Il centrocampista ha preso parte attivamente ad almeno un gol in tutte le ultime tre partite casalinghe del Bologna nella competizione, sua striscia record.

• Joshua Zirkzee ha preso parte a 5 gol in questa Serie A (3 reti, 2 assist) stabilendo il proprio primato in una singola stagione della competizione.

• Il Bologna ha segnato un gol nel primo minuto della ripresa in Serie A per la prima volta dal 4 novembre 2012 (Diamanti contro l'Udinese a 45:19). Nessuna squadra ha segnato più dei rossoblù nei primi 15 minuti del secondo tempo in questo campionato (4).