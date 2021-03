Serie A, Ballardini e Ranieri alla vigilia del derby di Genova: "Sarà grande sfida"

VERSO GENOA-SAMPDORIA

Il tecnico del Grifone: "È la partita delle partite". Quello dei blucerchiati: "Match che fa ribollire il sangue"

Il derby della Lanterna è una delle sfide più attese della 25esima giornata e tanto Davide Ballardini quanto Claudio Ranieri sanno che in ballo c'è molto più dei tre punti: "Ci sono tante partite e poi c'è il derby - ha detto il tecnico del Grifone -. Le partite sono tutte impegnative e da fare bene, ma il derby è la partita delle partite". Sulla stessa lunghezza d'onda l'allenatore dei blucerchiati: "I derby sono partite diverse, che fanno ribollire il sangue".

L'arrivo di Ballardini in panchina ha risollevato in parte la stagione dei rossoblù, che sono usciti dal pantano della zona retrocessione e ora si trovano a 4 punti dal decimo posto, occupato dai cugini: "Mi aspetto una bella partita perché sia noi sia loro abbiamo dimostrato di saper fare delle buone gare e delle belle prestazioni - ha spiegato -. Sarà molto intensa, molto combattuta e penso che una squadra vorrà in tutti i modi prevalere sull'altra. Non mancheranno per questo agonismo, ma anche qualità, oltre alle emozioni. Ci vorranno cuore, testa, gambe e idee chiare. Servirà tanta corsa fatta con i tempi giusti e negli spazi giusti".

Ranieri, dal canto suo, si augura una risposta positiva dopo il k.o. contro l'Atalanta: "Mi aspetto una grande reazione da quei giocatori che non hanno reso come sanno - ha ammesso - Si può fare un errore o perdere una partita, ma voglio vedere i ragazzi correre e lottare per novanta minuti".