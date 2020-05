Serie A, attesa per il via libera agli allenamenti di gruppo

GIORNI DECISIVI

Il Comitato Tecnico Scientifico del Governo si è preso qualche ora in più del previsto per valutare il protocollo Figc che le squadre dovranno seguire per ripartire con gli allenamenti di gruppo. Una volta arrivato il via libera, atteso oggi o al massimo domani, ed esauriti i necessari passaggi governativi dei ministeri dello Sport e della Salute, le squadre sperano di tornare ad allenarsi a pieno regime dal 18 maggio. Solo dopo si parlerà di possibile ripartenza del campionato.

Già perché i due aspetti, per quanto collegati, non sono necessariamente consequenziale: tornare a sedute di gruppo non significherà via libera alla Serie A.

Sul tavolo delle trattative e dei confronti rimane il tema più delicato, cioè una possibile positività al coronavirus all’interno di una rosa. Chi risulterà contagiato dovrà rispettare un periodo di isolamento di due settimane e la quarantena sarà allargata anche a tutti coloro che saranno venuti a contatto con lui: dal CTS nessuna deroga rispetto a quanto già accade ai normali cittadini. Ciò significa che potenzialmente la scoperta di un nuovo malato potrebbe portare ad un nuovo stop del campionato.

Altro punto fondamentale sarà poi l’esito degli esami cardio-vascolari, che dovrà necessariamente escludere qualsiasi tipo di rischio per coloro che hanno contratto il virus. Insomma, la strada è ancora lunga e il destino del calcio italiano dipenderà soprattutto dall'andamento della curva epidemiologica, motivo per cui ad oggi non c'è ancora una data per la ripresa, anche se l'obiettivo sarebbe tornare in campo nel weekend del 13-14 giugno.

La settimana iniziata oggi si annuncia decisiva: tanti gli appuntamenti in calendario, tra assemblea di Lega (mercoledì), l'informativa in Parlamento di Spadafora (mercoledì), e ancora la Giunta Coni (giovedì). Poi sarà il turno dell'incontro del premier Conte col mondo dello sport (ancora non calendarizzato). La Federcalcio intanto aspetta l'evolversi delle prossime ore e poi riunirà il consiglio federale, che era fissato per venerdì scorso e rinviato per avere qualche certezza in più.