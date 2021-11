Serie A, Atalanta-Spezia 5-2: la Dea travolge Motta e aggancia il terzo posto

ATALANTA-SPEZIA 5-2

La formazione di Gasperini passa in svantaggio, ma rimonta con Pasalic (doppietta), Zapata, Muriel e Malinovskyi e raggiunge momentaneamente l'Inter

La tredicesima giornata di Serie A si apre con il 5-2 dell'Atalanta allo Spezia. Al Gewiss Stadium, la Dea passa in svantaggio ma rimonta grazie alla doppietta di Pasalic (18' e 41'), al rigore di Zapata (38') e ai sigilli finali di Muriel (83') e Malinovskyi (89'). Inutili, per gli uomini di Motta, i due gol di Nzola (11' e 91'): con questo successo, i bergamaschi agganciano momentaneamente l'Inter al terzo posto con 25 punti. Atalanta-Spezia, le immagini del match Getty Images

LA PARTITA

L'Atalanta non soffre il rientro dalla sosta per le Nazionali e inaugura la tredicesima giornata di Serie A con un successo che vale momentaneamente il terzo posto: al Gewiss Stadium, arriva un largo successo per 5-2 sullo Spezia di Motta, steso dal suo maestro Gasperini. Gli ospiti partono forte e all'11' sorprendono la Dea: Musso è impreciso sul sinistro di Verde, la palla finisce sulla traversa e diventa perfetta per il sinistro di Nzola, che insacca e firma l'1-0 per i liguri. Il vantaggio, però, dura appena 7 minuti, perché Zappacosta se ne va sulla sinistra e mette al centro per Pasalic, che a porta vuota ringrazia e segna: 1-1 al 18'.

Due episodi che accendono definitivamente la partita: Maehle e Koopmeiners ci provano per i nerazzurri, dall'altra parte Nzola spaventa di testa. La rimonta dei padroni di casa si completa al 38': Sala tocca con il braccio la conclusione di Maehle e Abisso, dopo l'on field review, concede il rigore. Zapata si fa ipnotizzare da Provedel, ma la conclusione dagli undici metri viene ripetuta e il colombiano, al secondo tentativo, non sbaglia, firmando il 2-1 per l'Atalanta. Prima dell'intervallo, arriva anche il 3-1: lo stesso Zapata parte in contropiede e serve Pasalic, che di destro realizza la doppietta e il tris al 41'.

Nella ripresa, lo Spezia non rinuncia al tentativo di rimonta: dopo pochi minuti, Manaj prende il posto di Verde e al 65' Nzola impegna Musso, che accenna all'uscita ma poi è bravo con il piede a respingere la conclusione. L'Atalanta, però, non si accontenta del 3-1 e cerca il poker: al 69', Zapata fa da sponda per Djimsiti, che dal limite ci prova di destro sfiorando l'incrocio dei pali. Lo stesso colombiano ci prova dalla distanza prima di uscire per far posto a Muriel, che entra e all'83' realizza il 4-1 al volo su assist di Pasalic. Il tabellino si completa con il 5-1 di Malinovskyi, che con un sinistro dalla distanza batte un non perfetto Provedel, e con la rete della bandiera di Nzola, che trova un'amara doppietta controllando e concludendo dopo l'angolo battuto da Bastoni. Super prestazione per la Dea, che con questo 5-2 sale a 25 punti e aggancia momentaneamente l'Inter al terzo posto in attesa del match tra gli uomini di Inzaghi e il Napoli. Lo Spezia, invece, resta a quota 11 incassando l'ottavo ko stagionale.

LE PAGELLE

Musso 5,5 - Gravi colpe sul gol del momentaneo svantaggio: un errore, fortunatamente, non decisivo. Si riscatta parzialmente con due parate non difficili su Nzola e Colley.

Pasalic 8 - Sempre al posto giusto al momento giusto, letale sotto porta in occasione della sua doppietta. Completa la sua perfetta giornata con l'assist a Muriel.

Zapata 7 - Co-protagonista della rimonta orobica: sigla la rete del 2-1 su rigore, serve a Pasalic il pallone del tris.

Sala 5 - Soffre l'attacco di Gasperini per tutta la partita e causa il rigore della rimonta con uno scomposto fallo di mano.

Verde 6 - Ci prova con la sua pericolosità tra le linee a creare problemi alla difesa bergamasca, e ci riesce in occasione del momentaneo 0-1.

Nzola 6,5 - Torna al gol dopo più di sei mesi, trovando una doppietta sicuramente utile più al morale che al risultato.

IL TABELLINO

ATALANTA-SPEZIA 5-2

Atalanta (3-4-1-2): Musso 5,5; Toloi 6, Djimsiti 6,5, Palomino 6,5; Zappacosta 6,5 (42' st Scalvini sv), De Roon 6, Koopmeiners 6 (16' st Pessina 6), Maehle 6,5; Pasalic 8 (42' st Piccoli sv); Ilicic 6 (15' st Malinovskyi 7), Zapata 7 (34' st Muriel 7). A disp.: Rossi, Sportiello, Freuler, Pezzella, Demiral, Miranchuk. All.: Gasperini 8

Spezia (4-2-3-1): Provedel 5,5; Amian 6, Erlic 5, Hristov 5, Bastoni 5,5; Sala 5 (19' st Reca 6), Kovalenko 6 (19' st Colley 6); Gyasi 5,5 (36' st Podgoreanu sv), Verde 6 (7' st Manaj 6), Maggiore 6; Nzola 6,5. A disp.: Zoet, Zovko, Kiwior, Ferrer, Antiste, Salcedo, Nguiamba, Strelec. All.: Motta 5

Arbitro: Abisso

Marcatori: 11' e 46' st Nzola (S), 18' e 41' Pasalic (A), 38' rig. Zapata (A), 38' st Muriel (A), 44' st Malinovskyi (A)

Ammoniti: Gyasi (S), Koopmeiners (A), Sala (S), Hristov (S), Pasalic (A)

LE STATISTICHE

- L'Atalanta ha ottenuto 25 punti dopo le prime 13 partite stagionali di Serie A per la seconda volta nella sua storia, dopo il 2016/17.

- Lo Spezia è la prima squadra ad aver subito 23 gol nelle prime sette trasferte di un campionato di Serie A dal Napoli nel 1997/98.

- In 13 presenze nel 2021/22, Mario Pasalic ha preso parte a nove reti (quattro gol e cinque assist), migliorando il bottino registrato in 25 gare nello scorso campionato (otto).

- Mario Pasalic è il centrocampista che ha preso parte a più reti (otto) nei maggiori cinque campionati europei a partire da ottobre, grazie a quattro gol e quattro assist.

-Pasalic ha eguagliato il suo record di assist in una singola stagione di Serie A: cinque, come nel 2019/20.

- Due delle quattro marcature multiple di Mario Pasalic in Serie A sono arrivate contro lo Spezia (le altre due contro il Brescia).

- Duván Zapata ha trasformato sette degli otto rigori calciati in Serie A - per la prima volta ne ha segnati tre in una singola stagione nella competizione.

- Quattro degli ultimi sei assist di Duván Zapata in Serie A sono stati per una rete di Mario Pasalic, inclusi i due più recenti.

- M'Bala Nzola ha segnato solamente il suo secondo gol nel primo quarto d'ora di gioco in Serie A, dopo la rete contro il Genoa del dicembre 2020 (al 10').

- Quarta doppietta in Serie A per M'Bala Nzola, la seconda realizzata in trasferta dopo quella contro il Benevento nel novembre 2020.