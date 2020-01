Serie A, Atalanta-Parma 5-0: un altro show della Dea

ATALANTA-PARMA 5-0

Altro show dell'Atalanta nella sfida col Parma della 18esima giornata di Serie A. Gli uomini di Gasperini annientano quelli di D'Aversa con un secco 5-0 e si portano a - 1 dal quarto posto, occupato dalla Roma. Risultato già in cassaforte nel primo tempo, con le reti di Gomez, Freuler e Gosens, nella ripresa arriva la doppietta di Ilicic a sugellare un trionfo senza storia. Gasperini ritrova anche Zapata a tre mesi dall'infortunio. Atalanta-Parma 5-0, che spettacolo questa Dea lapresse

LA PARTITA

L'Atalanta continua a volare. La squadra di Gasperini replica il roboante 5-0 con cui aveva demolito il Milan prima della sosta e al Gewiss Stadium annienta con facilità anche un Parma fin troppo timido. I nerazzurri si dimostrano una macchina perfettamente oliata: un collettivo che si muove all'unisono, guidato dall'intelligenza tattica del Papu e dalla classe di Ilicic. La zona Champions ora dista solo un punto. Parma, di fatto, non pervenuto e costretto a una brusca frenata dopo tre risultati utili consecutivi.

Nel primo tempo le squadre si affrontano a viso aperto, con l'Atalanta che detta il gioco e il Parma che prova ad affidarsi alle ripartenze. A sbloccare la partita è una magia di Gomez, che riceve palla sulla trequarti, si gira in un fazzoletto e colpisce infilando Sepe all'incrocio dei pali. Un capolavoro. Dopo il gol i nerazzurri alzano ulteriormente il baricentro mettendo in mostra tutta la qualità del loro reparto offensivo e al 34' arriva il raddoppio: spettacolare azione corale chiusa da un perfetto uno-due Freluer-Gomez che manda in rete lo svizzero. Per chiudere in bellezza un primo tempo praticamente perfetto c'è anche la rete di Gosens, che si avventa su un tiro di Ilicic ribattuto dalla difesa e trafigge un impotente Sepe.

Nella ripresa i bergamaschi rientrano con un piglio meno aggressivo, ma basta un affondo di Gosens per trovare il 4-0: il tedesco scodella per Ilicic, completamente dimenticato dalla difesa, che colpisce con una meravigliosa volèe di sinistro e chiude definitivamente la partita. Lo sloveno, poi, trova anche la doppietta dopo un'azione personale contro una retroguardia gialloblù ormai completamente in bambola. Al 72' Gasperini si gode anche il rientro in campo di Zapata, tre mesi dopo l'infortunio, un'alta carta da giocare per una squadra che sembra davvero non avere limiti.

LE PAGELLE

GOMEZ 7,5 - Regista, rifinitore, goleador. È l'anima dell'Atalanta, il direttore di un'orchestra che suona uno spartito da Champions.

KULUSEVSKI 5 - Corre tanto, ma quasi sempre a vuoto. I compagni non lo trovano e lui si perde tra le maglie della difesa atalantina. Forse non era la partita migliore per dimostrare alla Juve quanto vale davvero.

ILICIC 7,5 - Dopo un avvio un po' sottotono, con qualche leziosimo di troppo, comincia a ingranare spaventando Sepe con tre conclusioni pericolose di fila. Nella ripresa il gioiello del 4-0 e poi la doppietta personale. Letale.

HERNANI 5 - Completamente ingabbiato dalla morsa e dal pressing del centrocampo nerazzurro, perde troppi palloni e non riesce mai a trovare i compagni là davanti.

GOSENS 7,5 - Gol, assist e corsa fino al 90'. Sulla fascia sinistra fa quello che vuole e si dimostra ancora una volta essenziale per il gioco di Gasperini.

BRUNO ALVES-IACOPONI 4,5 - Voto unico per la coppia centrale di D'Aversa, che esce dal Gewiss Stadium di Bergamo con un gran mal di testa dopo aver inseguito (in vano) per tutta la partita gli attaccanti avversari.

IL TABELLINO

Atalanta-Parma 5-0

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello 6; Toloi 6,5, Palomino 6,5, Djimsiti 6,5; Hateboer 6,5, De Roon 6,5, Freuler 7, Gosens 7,5; Gomez 7, 5 (78' Malinovskyi sv); Ilicic 7,5 (84' Traore sv), Muriel 6,5 (72' Zapata 6).

All: Gasperini 8

Parma (4-3-3): Sepe 5; Darmian 5, Iacoponi 4,5, Bruno Alves 4,5, Pezzella 5; Hernani 5, Grassi 5,5 (78' Brugman sv), Barillà 5; Kulusevski 5, Kucka 5 (67' Laurini 5,5), Sprocati 5 (46' Inglese 5).

All: D'Aversa 5

Arbitro: Pasqua

Marcatori: 11' Gomez (A), 34' Freuler (A), 43' Gosens (A), 60' e 71' Ilicic (A)

Ammoniti: 8' Barillà (P), 27' Pezzella (P), 29' Gomez (A), 57' Kucka (P), 70' Freuler (A), 72' Hernani (P)

Espulsi: -

LE STATISTICHE

- Prima dell’Atalanta, l’ultima squadra ad aver segnato almeno 48 gol dopo 18 partite giocate in una stagione in Serie A è stata la Fiorentina nella stagione 1958/59.

- Josip Ilicic ha centrato lo specchio sei volte in questa partita, più dei tiri totali effettuati dal Parma (cinque).

- Solo una volta nella propria storia in Serie A il Parma ha perso con più gol di scarto rispetto ad oggi: 0-7 contro la Juventus a novembre 2014.

- Prima dell’Atalanta, l’ultima squadra a vincere due partite consecutive in Serie A con almeno cinque gol di scarto è stata l’Inter nell’ottobre 1960.

- Solo Trent Alexander-Arnold (10) e Philipp Max (10) hanno partecipato a più reti di Gosens (nove) tra i difensori nei Top-5 campionati europei.

- Nessun difensore ha servito più assist di Rafael Toloi in questa Serie A (cinque, al pari di Ghiglione).

- I quattro assist di De Roon in questa Serie A hanno tutti visto un compagno diverso andare a segno, solo Dejan Kulusevski e Luis Alberto hanno mandato al gol più compagni nella competizione (cinque).

- Josip Ilicic ha segnato due doppiette in due incontri consecutivi in Serie A per la seconda volta in carriera (la prima con la maglia della Fiorentina).

- Per la prima volta il Parma ha perso contro l’Atalanta nel mese di gennaio in Serie A, in precedenza una vittoria ducale e un pareggio.