Serie A: Atalanta-Lazio e Roma-Juventus, big match con vista Champions

Dopo l'1-0 al Genoa firmato Yildiz, invece, Tudor cerca invece di staccare una diretta concorrente e, con una combinazione favorevole di risultati, persino raggiungere l'Atalanta al terzo posto. La partita con la Roma è una delle più dure per i bianconeri, in casa di una delle squadre più in forma del momento in Serie A. Arriveranno altri impegni complicati (Bologna e Lazio in trasferta), per questo il match dell'Olimpico contro Ranieri non si può sbagliare. Un po' come tutte e 8 le finali rimaste alla Vecchia Signora.