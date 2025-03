Serie A: Atalanta-Inter, sfida-scudetto per Inzaghi e Gasperini

Quel successo è stato uno dei pochi, per la capolista, nei big match, e proprio i meneghini sono il tabù di Gasp: sette ko consecutivi negli scontri diretti, l'ultimo in Supercoppa a gennaio. L'Atalanta non vince con l'Inter dall'11 novembre 2018 e, per battere i rivali-scudetto, schiererà tutti i suoi big. Gli orobici rispolverano il 3-4-2-1 con Lookman e De Ketelaere alle spalle di Retegui, mentre Bellanova e Zappacosta occuperanno le corsie esterne: Ruggeri verso la panchina. Cuadrado è out insieme a Posch e al terzetto che ha chiuso la stagione (Scamacca, Kossounou, Scalvini), con una difesa obbligata per Gasp: Djimsiti e Kolasinac ai lati di Hien, con Toloi unica alternativa ai titolari. Simone Inzaghi deve ancora fare a meno di tre esterni (Darmian, Dimarco, Zalewski), a cui si sono aggiunti Zielinski e de Vrij.