Serie A, arbitri: Juventus-Inter affidata a Irrati

06/12/2018

E' Massimiliano Irrati l'arbitro designato per l'anticipo di lusso Juventus-Inter in programma venerdì sera all'Allianz Stadium di Torino. Napoli-Frosinone (sabato, ore 15) è stata invece affidata a Manganiello, mentre Milan-Torino (il posticipo di domenica, ore 20:30) toccherà a Orsato. Cagliari-Roma (sabato, ore 18) sarà arbitrata da Mazzoleni, per Lazio-Sampdoria (sabato, ore 20:30) è stato scelto Massa.