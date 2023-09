Serie A, arbitri 7a giornata: Milan-Lazio a Massa, c'è Abisso per Salernitana-Inter

© Getty Images

L'Associazione Italiana Arbitri ha reso noto le designazioni dei direttori di gara per la settima giornata di Serie A che inizierà sabato 30 settembre alle 15 con Lecce-Napoli al Via del Mare, gara arbitrata da Pairetto. Subito dopo toccherà a Milan-Lazio con Massa protagonista, mentre in serata Abisso è stato scelto per arbitrare Salernitana-Inter. Il big match della domenica, Atalanta-Juventus sarà diretto da Chiffi. Ecco tutte le designazioni per la settima giornata di Serie A.