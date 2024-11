Serie A, gli arbitri della 14esima giornata: Fiorentina-Inter a Doveri

Sono state rese note le designazioni degli arbitri per la 14esima giornata di Serie A: lo scontro al vertice tra Fiorentina e Inter, in programma domenica alle 18, sarà diretto da Daniele Doveri, con Mazzoleni al Var. Per il Napoli capolista, impegnato in trasferta a Torino contro i granata, ci sarà Fabbri, mentre la Juventus, a Lecce, sarà arbitrata da Rapuano. L'altro big match di giornata, Roma-Atalanta, è stato affidato a Guida.