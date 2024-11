Serie A, gli arbitri della 12esima giornata: Inter-Napoli a Mariani, a Sozza il derby della Mole

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la 12esima giornata di Serie A: il big match Inter-Napoli, in programma domenica alle 20.45, sarà diretto da Mariani, con Di Paolo al Var, mentre per il derby della Mole, che andrà in scena sabato alle 20.45 allo Juventus Stadium, è stato scelto Sozza, coadiuvato da Marini al Var.