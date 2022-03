Serie A: Juve-Inter domenica sera, Milan in campo dopo le avversarie dirette

La Lega di Serie A ha comunicato il calendario degli anticipi e dei posticipi delle partite fino alla 33.ma giornata. Per quanto riguarda il 31.mo turno, Juventus-Inter andrà in scena domenica 3 aprile alle 20.45, mentre il Milan scenderà in campo dopo le dirette avversarie lunedì 4 aprile contro il Bologna. Sempre per la corsa scudetto, Napoli impegnato invece il 3 aprile con l'Atalanta alle 15, poi il 10 aprile alle 15 con la Fiorentina e il 18 aprile alle 19 con la Roma. Decisi anche date e orari delle semifinali di ritorno di Coppa Italia: Inter-Milan martedi' 19 aprile ore 21, Juventus-Fiorentina mercoledi' 20 aprile ore 21.

Getty Images