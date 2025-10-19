Serie A: Juve e Milan cercano la vetta

Tudor di scena a Como, Allegri può essere primo in solitaria: ma a San Siro arriva la Fiorentina di Pioli
La settima giornata di Serie A vive il suo clou: si parte con Como-Juventus, al Sinigaglia Tudor cerca l'aggancio a Roma, Napoli e Inter. Chi può però salire al primo posto in solitaria è il Milan: se Allegri vince stacca tutti, ma è in emergenza e a San Siro arriva la Fiorentina del grande ex Pioli. Alla New Balance Arena si gioca per l'Europa con Atalanta-Lazio, in programma ci sono anche Cagliari-Bologna e Genoa-Parma.
La domenica di Serie A si apre con il lunch match e la difficile trasferta di Como per la Juventus, che dopo la vittoria dell'Inter a Roma e il ko del Napoli a Torino può agganciare, almeno per qualche ora, il primo posto in classifica e le tre squadre a 15 punti. Tudor è però in emergenza in difesa visti i ko di Bremer, Cabal e Pedro Felipe, e dovrà anche vedersela con Fabregas che, lo scorso anno, ha messo in difficoltà tante big ma totalizzato zero punti contro i bianconeri. E al Sinigaglia c'è un confronto di qualità e generazionale: quello tra i due numeri 10 Nico Paz e Yildiz.
La domenica di campionato si completa con le due gare delle 15, che vedono le tre rossoblù protagoniste: all'Unipol Domus e a Marassi si giocano Cagliari-Bologna e Genoa-Parma.