Serie A: Juve e Milan cercano la vetta

La domenica di Serie A si apre con il lunch match e la difficile trasferta di Como per la Juventus, che dopo la vittoria dell'Inter a Roma e il ko del Napoli a Torino può agganciare, almeno per qualche ora, il primo posto in classifica e le tre squadre a 15 punti. Tudor è però in emergenza in difesa visti i ko di Bremer, Cabal e Pedro Felipe, e dovrà anche vedersela con Fabregas che, lo scorso anno, ha messo in difficoltà tante big ma totalizzato zero punti contro i bianconeri. E al Sinigaglia c'è un confronto di qualità e generazionale: quello tra i due numeri 10 Nico Paz e Yildiz.



MILAN-FIORENTINA: ALLEGRI CERCA IL PRIMO POSTO IN SOLITARIA La grande occasione dopo i risultati del sabato, però, ce l'ha il Milan di Allegri: se vince sale a 16 punti e stacca tutte. Il problema è che pure i rossoneri sono in emergenza: la sosta ha messo ko Pulisic, Rabiot e Nkunku e anche Gimenez non è tornato al meglio, con infine Loftus-Cheek affaticato. Il livornese potrebbe allora essere costretto a schierare un 3-5-1-1 con Saelemaekers dietro Leao. Al Meazza arriva il grande ex Stefano Pioli, che sicuramente riceverà gli applausi del popolo rossonero, ma si presenta da penultimo in classifica e con un Kean recuperato solo in extremis: potrebbe schierare dunque Piccoli in attacco.



ATALANTA-LAZIO, SCONTRO DIRETTO PER L'EUROPA Prima di Milan-Fiorentina, si gioca ancora per l'alta classifica. Alla New Balance Arena, con calcio d'inizio alle 18, l'Atalanta può portarsi a -2 da Inter, Napoli e Roma, ma per farlo deve battere una Lazio ripartita dopo il ko nel Derby, seppur falcidiata dagli infortuni. Anche Sarri ha l'infermeria piena di nomi importanti: Dele-Bashiru, Gigot, Rovella e soprattutto Castellanos. Juric, invece, non recupera Kossounou e Bellanova.



La domenica di campionato si completa con le due gare delle 15, che vedono le tre rossoblù protagoniste: all'Unipol Domus e a Marassi si giocano Cagliari-Bologna e Genoa-Parma.