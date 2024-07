Serie A 2024/25: domani il sorteggio del calendario su Sportmediaset.it

IN STREAMING

Il torneo prenderà il via nel weekend del 17-18 agosto 2024 per concludersi il 24-25 maggio 2025. I criteri di compilazione

© IPP Giovedì 4 luglio, a partire dalle ore 12.00, in diretta streaming su SportMediaset.it il live del sorteggio del calendario della Serie A 2024-25. La cerimonia si svolgerà presso l’Auditorium Multimediale di RDS, a Roma. L'evento è condotto da Lorenzo Dallari e Chiara Giuffrida e vede la partecipazione del presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini; dell'ad Luigi De Siervo; dell'Head of Competition Andrea Butti; di Stefano Ballista, ad di Enilive, nuovo title sponsor della competizione. Inoltre, per la presentazione delle giornate, sono presenti anche gli ambassador di Lega Serie A Ciro Ferrara e Christian Vieri.

Vedi anche Serie A Serie A, ufficializzate le date: si parte il 17 agosto, 4 soste e niente pausa invernale

La Serie A 2024/25 prenderà il via nel weekend del 17-18 agosto 2024, per concludersi il 24-25 maggio 2025. Le pause per lasciare spazio alle nazionali, che giocheranno sia la Nations League sia le qualificazioni per i prossimi Mondiali, sono previste dal 2 al 10 settembre, dal 7 al 15 ottobre, dall'11 al 19 novembre 2024 e dal 17 al 25 marzo 2025.

La Final Four di Supercoppa Italiana - esclusiva assoluta Mediaset -, infine, andrà in scena in Arabia Saudita, a Riyad, il 3-4 gennaio 2025, con finale il 7, nello Stadio dell’Università Re Saud.



I criteri per la formazione del calendario della Serie A:

ALTERNANZA ASSOLUTA degli incontri in casa e in trasferta per Inter-Milan, Lazio-Roma, Juventus-Torino ed Empoli-Fiorentina.

ASIMMETRIA: la sequenza delle gare nel girone di andata anche nella prossima stagione è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno, con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria.

DERBY: calendarizzati in giornate diverse e non alle giornate 1 e 38 e nel turno infrasettimanale (giornata 10).

GARE TRA SQUADRE PARTECIPANTI ALLE COMPETIZIONI EUROPEE: le squadre impegnate in Champions League non si incontrano con quelle che partecipano alla Europa League e alla Conference League nelle giornate 5ª, 6ª, 22ª, 25ª, 28ª, 32ª e 35ª comprese tra due turni di Competizioni UEFA “back to back”.

TURNI INFRASETTIMANALI: la giornata 10 sarà l’unico turno infrasettimanale del Campionato 24/25.

NO SOSTA INVERNALE: il Campionato 24/25 dal 17 agosto 2024 al 25 maggio 2025 si interromperà solo in occasione delle 4 finestre FIFA (8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre, 23 marzo) e nel periodo natalizio si giocherà i weekend del 22 dicembre, del 29 dicembre e del 5 gennaio.