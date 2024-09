Serie A 2024/25, anticipi e posticipi della quarta giornata

Dopo la pausa per le nazionali, la Serie A tornerà in campo sabato 14 settembre per la quarta giornata di campionato, ecco anticipi e posticipi: subito in campo la Juventus sul campo dell'Empoli alle 18 mentre alle 20.45 toccherà il Milan ospitare il Venezia. Domenica lunch match con la Roma a Marassi mentre alle 18 il Napoli andrà a Cagliari, con il posticipo tra Monza e Inter previsto alle 20.45. Chiude la giornata, di lunedì, Lazio-Verona.