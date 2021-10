Serie A, 181 giocatori con le nazionali: Simone Inzaghi tifa Argentina

SOSTA CAMPIONATO

Il tecnico nerazzurro spera nella qualificazione anticipata dell’Albiceleste per riavere in anticipo uno tra Lautaro e Correa

Il campionato si prende 10 giorni di pausa per lasciare spazio alle nazionali, con l'Italia impegnata nella semifinale di Nations League mercoledì sera a San Siro contro la Spagna. Dai due giocatori dell'Udinese ai 15 che “prestano” Inter e Juventus, saranno 180 i giocatori di Serie A che si muoveranno per raggiungere i ritiri delle rispettive nazionali durante questa sosta. La big meno rappresentata è la Lazio, con 8 giocatori, mentre Roma e Napoli ne vedranno partire 12, il Milan 13 e l'Atalanta 14. Getty Images

Alcuni di questi giocatori partiranno per il Sud America per le gare di qualificazione ai prossimi Mondiali e, al netto di possibili eventuali infortuni, questo potrebbe influire parecchio sulla prossima giornata di campionato. Lo sa bene Simone Inzaghi, che ha ben cinque giocatori impegnati nelle qualificazioni sudamericane e potrebbe riaverli soltanto sabato 16, a poche ore dalla partita dell'Olimpico contro la Lazio.

Per questo la diplomazia nerazzurra è al lavoro. L'obiettivo dell'Inter è fare in modo che, in caso di qualificazione anticipata dell'Argentina a Qatar 2022, uno fra Lautaro Martinez e Joaquin Correa possa fare rientro in Italia in tempo per allenarsi in vista della sfida contro la squadra di Sarri.

I CONVOCATI DELLE BIG:

INTER - Barella (Italia), Bastoni (Italia), Dimarco (Italia), Perisic (Croazia), Brozovic (Croazia), Dzeko (Bosnia), De Vrij (Olanda), Dumfries (Olanda), Skriniar (Slovacchia), Calhanoglu (Turchia), Lautaro Martinez (Argentina), Correa (Argentina), Vidal (Cile), Sanchez (Cile), Vecino (Uruguay).

JUVENTUS - Bonucci (Italia), Chiellini (Italia), Bernardeschi (Italia), Chiesa (Italia), Locatelli (Italia), Kean (Italia), Szczesny (Polonia), Rabiot (Francia), De Ligt (Olanda), Kulusevski (Svezia), Cuadrado (Colombia), Bentancur (Uruguay), Danilo (Brasile), Alex Sandro (Brasile), McKennie (Stati Uniti).

MILAN - Calabria (Italia), Kjaer (Danimarca), Theo Hernandez (Francia), Maignan (Francia), Tomori (Inghilterra), Saelemaekers (Belgio), Kessiè (Costa d'Avorio), Bennacer (Algeria), Ballo Tourè (Senegal), Leao (Portogallo), Tonali (Italia Under 21), Maldini (Italia Under 20), Kalulu (Francia Under 21).

NAPOLI - Insigne (Italia), Di Lorenzo (Italia), Meret (Italia), Zielinski (Polonia), Lobotka (Slovacchia), Elmas (Macedonia), Rrhamani (Kosovo), Ospina (Colombia), Lozano (Messico), Osimhen (Nigeria), Koulibaly (Senegal), Anguissa (Camerun).

LAZIO - Acerbi (Italia), Strakosha (Albania), Hysaj (Albania), Milinkovic-Savic (Serbia), Muriqi (Kosovo), Marusic (Montenegro), Akpa Akpro (Costa d'Avorio), Raul Moro (Spagna Under 21).

ROMA - Cristante (Italia), Pellegrini (Italia), Abraham (Inghilterra), Rui Patricio (Portogallo), Veretout (Francia), Kumbulla (Albania), Mkhitaryan (Armenia), Shomurodov (Uzbekistan), Vina (Uruguay), Diawara (Guinea), Darboe (Gambia), Calafiori (Italia Under 21), Bove (Italia Under 20).

ATALANTA - Ilicic (Slovenia), Djimsiti (Albania), Miranchuk (Russia), Freuler (Svizzera), Pasalic (Croazia), De Roon (Olanda), Koopmeiners (Olanda), Demiral (Turchia), Maehle (Danimarca), Musso (Argentina), Zapata (Colombia), Piccoli (Italia Under 21), Lovato (Italia Under 21), Scalvini (Italia Under 19).

Vedi anche Serie A Serie A, chi ha fatto più punti e chi meno rispetto all'anno scorso: Napoli, Inter e Bologna volano, crollo Sassuolo