Serie A, chi ha fatto più punti e chi meno rispetto all'anno scorso: Napoli, Inter e Bologna volano, crollo Sassuolo

dopo la 7.a giornata

I numeri dopo la settimana giornata: il Milan migliora, ok anche Roma e Juventus. Male il Cagliari

La Serie A si è fermata per la seconda pausa delle nazionali: occasione per fare un mini-bilancio dopo le prime sette giornate di campionato, che non vuol essere - per forza di cose - esaustivo ma che a livello statistico regala un'indicazione di come le squadre hanno approcciato la stagione 2021/22 rispetto alla scorsa. Napoli e Inter sono quelle che hanno migliorato di più il proprio bottino di punti, Cagliari e Sassuolo quelle che hanno fatto peggio. Getty Images

Escludendo per forza di cose Empoli, Salernitana e Venezia - che l'anno scorso erano in Serie B - e confrontando il ruolino di marcia da agosto ad oggi si scopre che il Napoli, vincendo sette gare su sette, ha fatto ben sei punti in più rispetto alla scorsa stagione quando c'era Gattuso in panchina. Ottimi anche i rendimenti della nuova Inter di Simone Inzaghi (+5) e del Bologna di Mihajlovic (+5) nonostante dalle parti di Casteldebole fino a 72 ore fa c'era chi dava in bilico il tecnico serbo.

Positive le performance di Fiorentina e Udinese (+4) così come quelle di Torino (+3), Roma e Juventus (+1). Caso a parte il Milan, in saldo positivo di "solo" due punti, ma è un dato che ha un peso specifico elevato visto che anche l'anno scorso aveva avuto un grande avvio di campionato: aver migliorato i 17 punti del 2020/21 è un altro segno del buon lavoro di Pioli.

Genoa e Lazio in media, con l'Atalanta (-2) inizia la lista delle squadre che hanno fatto meno punti rispetto ad un anno fa. Spezia, Samp e Verona sulla stessa barca (-4) mentre sono Cagliari (-7) e Sassuolo (-8) quelle che dovranno tentare di risalire la china con la ripresa del campionato.