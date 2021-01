Scudetto all’Inter, Crotone con un piede in B: le previsioni di Opta

PREVISIONI OPTA

A fine stagione l’Inter festeggerà il titolo di campione d’Italia e il Crotone tornerà in B dopo un solo anno nella massima serie. Secondo l'algoritmo utilizzato dal noto portale di statistiche Opta, il campionato di Serie A sarà una corsa a tre tra Juventus, Milan e Inter, con i nerazzurri che hanno il 35,8% di possibilità di vincere lo scudetto contro il 23,1% dei campioni in carica e il 21,3% dei campioni d’inverno. In fondo alla classifica, invece, retrocessione in vista per Crotone (78,9%), Parma (56%) e Cagliari (49,4%). Serie A, ecco la top 11 del girone di andata Getty Images

Il campionato negli ultimi anni non è mai stato così aperto, la classifica è cortissima, ma i numeri parlano chiaro. L’algoritmo di Opta si basa su un modello statistico a tre che valuta il risultato di ogni partita in base alla qualità offensiva e difensiva di ciascuna squadra. Tali valutazioni sono assegnate sulla base di quattro anni di dati storici e risultati completi, con maggior peso dato alle partite recenti, di modo da tenere conto dei cambiamenti non solo a livello di rosa ma anche di forma nel tempo.

Le previsioni di Opta dicono scudetto all’Inter e se in questi giorni nella squadra di Conte dovesse arrivare anche Edin Dzeko…

