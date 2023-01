Scontri sull'A1: mercoledì vertice Lega-Figc-Governo, tornano liberi due ultras arrestati

CALCIO

Gravina e Casini incontreranno il ministro dell'Interno, Piantedosi: si parlerà di sicurezza. Intanto vengono scarcerati i due romanisti fermati lunedì

Lunedì, intervenuto ad Agrigento, il ministro aveva parlato di "provvedimenti restrittivi" e "improntati a criteri di massima precauzione". Ospite de L'Aria che Tira su La7 ha poi spiegato che "altri provvedimenti sono in arrivo" e ha preannunciato "direttive di particolare rigore".

TORNANO LIBERI I DUE ULTRAS DELLA ROMA ARRESTATI

Tornano liberi Emiliano Bigi e Filippo Lombardi, i due ultras della Roma arrestati lunedì nell'ambito delle indagini relative agli scontri avvenuti domenica sulla A1. Il giudice per le direttissime della Capitale non ha infatti convalidato l'arresto non riconoscendo l'applicazione della flagranza differita, in particolare sotto l'aspetto della necessità e urgenza. I due, difesi dall'avvocato Marco Bottaro, erano stati bloccati ieri dalla Digos a Roma. Il giudice ha disposto l'invio degli atti al pm, che aveva sollecitato il carcere per i due per l'accusa di rissa aggravata e che dovrà ora trasmetterli ad Arezzo.

