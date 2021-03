Scontri diretti in Serie A: Inter grande con le grandi, la Juve soffre, Roma in fondo

BIG MATCH SERIE A

La classifica avulsa tenendo conto delle prime sette in campionato premia la capolista, bene anche Atalanta e Milan

Vincere con le dirette concorrenti o non perdere punti contro le cosiddette piccole: la strada per lo scudetto passa quasi sempre attraverso questi due concetti. Sinora l'Inter è la squadra che ha reso meglio nella prima variabile: tenendo conto delle prime sette squadre, dopo 24 partite i nerazzurri hanno avuto il miglior rendimento sinora con 15 punti realizzati negli scontri diretti contro le big. Getty Images

Quattro le vittorie nelle otto partite prese in considerazione, l'unica sconfitta è arrivata nel derby di andata. A proposito di Milan, l'ottimo campionato si riflette anche in questa particolare classifica: la squadra di Pioli con 13 punti conquistati in otto partite è terza, davanti - oltre ai cugini - c'è anche l'Atalanta che ha messo a segno un solo punto in meno dell'Inter.

Squadra Partite Vinte Pareggiate Perse Gol Punti Media punti Inter 8 4 3 1 14:7 15 1,88 Atalanta 8 4 2 2 19:13 14 1,75 Milan 8 4 1 3 14:17 13 1,63 Lazio 8 3 2 3 14:13 11 1,38 Napoli 7 3 0 4 12:11 9 1,29 Juventus 7 2 3 2 9:8 9 1,29 Roma 8 0 3 5 9:22 3 0,38

Lazio a metà classifica con 11 punti mentre Napoli e Juve hanno avuto un rendimento inferiore conquistandone solo 9 ma azzurri (che sono davanti alla squadra di Pirlo per il maggior numero di gol segnati) e bianconeri hanno una partita in meno rispetto alle altre, dovendo recuperare lo scontro diretto il prossimo 17 marzo.

Fanalino di coda la Roma che anche contro il Milan ha dimostrato di non riuscire proprio a ingranare negli scontri diretti di alta classifica.