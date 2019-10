Sampdoria-Roma, la partita si giocherà regolarmente

Dopo il cambio in panchina la Sampdoria è pronta a ripartire nel giorno del compleanno del nuovo tecnico, Claudio Ranieri, per cercare di fare punti contro la Roma e abbandonare l'ultimo posto in classifica. La sfida contro la Roma in programma domenica alle 15 al Ferraris si giocherà regolarmente nonostante il maltempo, lo rende noto il Comune di Genova. La disputa della partita era a rischio in considerazione dell'allerta meteo arancione proclamata per tutta la giornata di domani sulla città ligure. Lo stadio si trova a due passi dal torrente Bisagno, in zona a rischio per le esondazioni. Nonostante l'allerta arancione, per il Comune, il meteo nel pomeriggio sulla zona dello stadio non dovrebbe portare criticità tali da mettere a rischio la gara. La situazione meteo resta comunque costantemente monitorata.