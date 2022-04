Salernitana, furia Nicola contro un suo giocatore: si toglie una scarpa e 'minaccia' di lanciarla 

DOPO UN ERRORE

Il tecnico della Salernitana arrabbiatissimo dopo un errore durante la gara contro la Fiorentina

La scena si è ripetuta nel finale, sul punteggio di 2-1 per la Salernitana, quando la difesa granata rischia grosso su un tiro cross di Odriozola su cui Piatek non riesce ad arrivare per la deviazione vincente. Nicola si toglie ancora la scarpa ma questa volta la scaraventa a terra.

