Salernitana-Fiorentina 0-2: Kouamé e Ikoné rilanciano Italiano

SALERNITANA-FIORENTINA 0-2

I viola battono 2-0 i granata, ormai vicinissimi alla retrocessione: Italiano a -2 dal Napoli

La Fiorentina di Italiano si rilancia all'Arechi: perde ancora la Salernitana



























© Getty Images 1 di 15 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Nella trentatreesima giornata di Serie A, la Fiorentina batte 2-0 la Salernitana e torna a sorridere dopo cinque turni senza vittorie: all'Arechi decidono Kouamé (79') e il contropiede nel recupero di Ikoné (95'). La formazione di Italiano sale a 47 punti, a 2 dal Napoli e con una partita in meno rispetto agli azzurri. Retrocessione sempre più vicina, invece, per i granata, che se non vincono a Frosinone sono in Serie B.

LA PARTITA

Una Fiorentina rivoluzionata torna a sorridere dopo cinque partite senza successi e batte 1-0 la Salernitana, sempre più vicina alla retrocessione. Senza Beltran, Nico Gonzalez, Belotti e con tanti big in panchina come Biraghi, Milenkovic e Mandragora, la Viola passa all'Arechi, anche se nel primo tempo le occasioni scarseggiano. La più importante per la formazione di Italiano arriva in realtà a fine primo tempo, con Ikoné al 41' che si gira in area ma manda a lato da pochissimi passi.

Nella ripresa, che inizia con maggiore intensità, Sottil viene subito fermato da Ochoa, il migliore in campo che poco dopo ferma anche Kouamé, lanciato verso la porta granata pochi minuti dopo il suo ingresso in campo. L'ivoriano, però, si riscatta al 79' colpendo di testa sul cross di Ranieri e battendo in controtempo il portiere messicano per l'1-0 della formazione di Italiano. Nel recupero, arriva anche il raddoppio: lo firma Ikoné al termine di un contropiede in cui Ochoa sembra ancora salvare i padroni di casa, poi però Mandragora mette al centro per il francese che a porta vuota insacca. Finisce 2-0: la Fiorentina si porta a -2 dal Napoli con ancora la partita con l'Atalanta da recuperare. Retrocessione vicinissima per la Salernitana che, se non vince a Frosinone nell'anticipo del trentaquattresimo turno, è matematicamente in Serie B.

LE PAGELLE

Ikwuemesi 5 - Praticamente mai pericoloso, si fa notare solo quando esce a metà ripresa lasciando il posto a Weissman.

Tchaouna 6 - Uno dei pochi a salvarsi in questa parte finale di stagione.

Ranieri 6,5 - Partita con poche sbavature e riesce anche a fare da assistman a Kouamé.

Ikoné 7 - Spreca nel corso dei 95 minuti di gioco, poi la chiude nel recupero trovando un gol importante per sé e la squadra.

Kouamé 7 - Entra e si fa murare da Ochoa, poi però trova la rete che pone fine al suo digiuno in campionato.

IL TABELLINO

SALERNITANA-FIORENTINA 0-2

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa 6; Pierozzi 6, Fazio 5,5, Pirola 6 (18' st Pellegrino 5); Sambia 5,5 (39' st Zanoli sv), Legowski 6, Basic 5,5 (39' st Simy sv), Bradaric 5,5; Tchaouna 6, Candreva 5,5 (23' st Martegani 6); Ikwuemesi 5 (23' st Weissman 5,5). A disp.: Costil, Allocca, Pasalidis, Gomis, Sfait, Vignato. All.: Colantuono 5

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 6; Kayode 6 (37' st Faraoni sv), Martinez Quarta 6, Ranieri 6,5, Parisi 6; Duncan 6 (37' st Mandragora 6,5), Lopez 5,5 (25' st Arthur 6); Ikoné 7, Castrovilli 6 (25' st Kouamé 7), Sottil 6; Barak 6 (42' st Milenkovic sv). A disp.: Martinelli, Christensen, Dodo, Biraghi, Biagetti, Infantino, Caprini, Sene. All.: Italiano 6,5

Arbitro: Marchetti

Marcatori: 35' st Kouamé, 50' st Ikoné

Ammoniti: Lopez (F), Sottil (F), Basic (S), Ranieri (F), Candreva (S), Martinez Quarta (F)

LE STATISTICHE

Dopo la vittoria in Conference League contro il Viktoria Plzen, la Fiorentina vince due partite di fila tra tutte le competizioni per la prima volta nel 2024; non accadeva da un filotto di tre nelle ultime tre gare del 2023 (contro Hellas Verona, Monza e Torino in campionato).

La Fiorentina non segnava due reti a partire dal minuto 80 in una gara esterna di Serie A dal 2 agosto 2020 (1-3 contro la SPAL in quella circostanza).

Tra le squadre di Serie A, la Fiorentina è quella che ha segnato più gol di testa in questa stagione tra tutte le competizioni: 19 con quello di oggi. Inoltre, ben tre degli ultimi sei segnati dalla Viola in campionato sono arrivati proprio grazie a questo fondamentale.

Christian Kouamé è andato in rete a 217 giorni di distanza dall’ultima volta (17/09/2023 contro l’Atalanta), riuscendoci in trasferta dopo quasi un anno esatto (364 giorni dal 23 aprile 2023, in quel caso sul campo del Monza).

Jonathan Ikoné ha segnato tre gol in 23 partite giocate nel campionato in corso, soltanto uno in meno di quanti ne aveva realizzati la scorsa stagione, con 10 presenze in più (quattro in 33 partite nella Serie A 2022/23).

Luca Ranieri ha servito oggi il suo primo assist in Serie A (ne aveva già serviti due con i toscani, il 12 gennaio 2023 in Coppa Italia ed il 26 ottobre dello stesso anno in Conference League).

Presenza numero 300 per Alfred Duncan in Serie A, ben 100 delle quali arrivate proprio con la maglia della Fiorentina.

Antonio Candreva ha tagliato il traguardo delle 500 presenze in Serie A, raggiungendo così Ciro Ferrara al 17° posto tra i giocatori con più partite giocate nella storia del massimo campionato.

La Salernitana non ha subito gol nel primo tempo soltanto per la seconda volta nelle ultime 10 partite di campionato, dove all’intervallo ha fatto registrare un parziale di 2-15.

La Salernitana ha effettuato oltre cinque cambi rispetto all’undici titolare della gara precedente in Serie A per la prima volta in questa stagione (oggi sei variazioni dallo scorso turno vs Lazio).