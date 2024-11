Roma, Ranieri sfida il Napoli e… il tabù Conte

Allenatore, manager, motivatore e psicologo. Claudio Ranieri si è ritrovato a fare tutto per la sua Roma in questi primi giorni di preparazione e avvicinamento al suo terzo esordio in giallorosso sul campo del Napoli e nella conferenza di presentazione della sfida del Maradona, andata in scena venerdì come da tradizione british, ha dichiarato: "I tifosi mi chiamano Harry Potter? A questa Roma non serve un mago". Un modo per provare a ridare fiducia a un ambiente che ha il morale sotto i tacchi, per questo da quanto è rientrato a Trigoria non ha fatto altro che lavorare sulla testa dei calciatori cercando di spazzare via insicurezze e paure, ma i numeri e la storia non si possono spazzare via e dicono che la sfida contro la squadra di Antonio Conte sarà una vera e propria 'mission impossible'.