Roma, chiesto chiarimento alla Lega sul rinvio di Juventus-Napoli

IL CASO

I giallorossi vogliono delucidazioni sulla tempistica della richiesta e sulle motivazioni di interesse sportivo

La Roma ha appena inviato una lettera alla Lega serie A chiedendo chiarimenti sul rinvio della gara di campionato Juventus-Napoli. "Le richieste di rinvio - sostiene tra l'altro la Roma nella lettera - devono essere presentate almeno 15 giorni prima della gara. Vi chiediamo di sapere quando è stata formulata la richiesta e soprattutto le motivazioni di interesse sportivo alla base della vostra disposizione".



“La decisione di spostare la partita, in assenza di chiare motivazioni sportive, appare essere stata presa con il solo intento di fornire un ingiusto vantaggio al Napoli a discapito della Roma con evidente condizionamento del regolare esito del campionato”, scrive ancora il club giallorosso nella lettera.

Il match si sarebbe dovuto giocare il 4 ottobre ma il Napoli - ascoltando il parere dell'ASL locale dopo i casi di Covid in squadra - non si era presentato allo Stadium perdendo 3-0 a tavolino. In seguito al ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, la partita era stata rinviata al 17 marzo mentre ieri era arrivata la notizia dello spostamento al 7 aprile.

LA LETTERA

"Gentili signori, apprendiamo con stupore della pubblicazione del vostro comunicato ufficiale n.219 del 12/3/2021 con il quale è stato predisposto il rinvio del 'recupero della gara della terza giornata di andata del campionato di serie A Juventus-Napoli', originariamente programmato per il giorno 17/03/2021 alle ore 18.45, come stabilito nel precedente vostro comunicato ufficiale n.205 del 03/03/2021. Dallo stesso comunicato ufficiale n.219 del 12/03/2021 abbiamo appreso che la decisione del rinvio è stata adottata dal presidente della Lega Serie A, "su richiesta delle società Juevetnus e Napoli". Siamo consapevoli che, ai sensi del comma 2 dell'art 29 dello statuto-regolamento della LNPA vigente il presidente puo' disporre la variazione della data di una gara ufficiale a seguito di richiesta di una o entrambe le società coinvolte. Tuttavia dal comma 4 dello stesso art.29 si evince che le richieste devono essere formulate per iscritto almeno 15 giorni prima della data in cui dovrebbe disputarsi la gara di campionato. Vi chiediamo pertanto di conoscere quando sono state inoltrate tali richieste dalle due società in questione onde accertare la regolarità degli adempimenti. Vi chiediamo soprattutto si renderci edotti delle idonee motivazioni di interesse sportivo che, come noto, devono essere alla base della vostra disposizione di rinvio in deroga. Allo stato, infatti, essa è del tutto priva di adeguata giustificazione salvo quella implicita di favorire il calendario del Napoli che avrebbe dovuto incontrare la scrivente società la successiva domenica 21 marzo. Vi è evidente, essendo voi responsabili della gestione del calendario del campionato, che con la vostra decisione state sollevando il Napoli dall'impegno di giocare la partita contro la Juventus, già ufficialmente calendarizzata il 17 marzo, consentendogli un maggior tempo di preparazione della successiva partita contro la Roma e un risparmio dei suoi calciatori (alcuni dei quali peraltro sotto diffida), mentre come vi è noto, la stessa Roma è impegnata il giorno 18 marzo nella partita di Europa League a Kiev in Ucraina con ritorno previsto nella tardissima note tra giovedì e venerdì; tutto ciò peraltro senza avere la possibili di giocare il lunedì a causa della finestra Uefa prevista dal 22 febbraio. Tutte queste informazioni vi erano ovviamente note già prima della decisione di spostare la partita, che in assenza di chiare motivazione sportive, appare essere assunta con il solo intento di fornire un ingiusto (quanto pacifico) vantaggio al Napoli, a discapito della Roma con evidente condizionamento del regolare esito del campionato. In mancanza di riscontro da parte vostra in merito anche ad una soltanto delle richieste di cui sopra, la violazione del menzionato art.29 risulterebbe pertanto evidente. Confidiamo dunque nella vostra comprensione e nell'urgente adozione da parte vostra dei più opportuni provvedimenti correttivi. In caso contrario, ci riserviamo ogni azione a tutela della scrivente società e degli azionisti e dei nostri tifosi, nelle sedi e giurisdizioni che si renderanno più opportune. In via subordinata, stante la prossimità con la gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League Shakhtar Donestk-Roma che si terrà in data 18/3 72021/ alle 18.55 formuliamo sin d'ora formale richiesta di posticipazione, a data da destinarsi, della gara della 28/a giornata del campionato di Serie A Tim, Roma-Napoli, attualmente in programma per il giorno 21/03/2021 alle ore 2045. Cordiali saluti".