Rocchi: "Berardi andava espulso contro la Juve. Dimarco-gol regolarissimo"

Il designatore arbitrale ha analizzato i casi da moviola della quinta e sesta giornata di campionato a Open Var

Domenico Berardi meritava di essere espulso nella partita contro la Juve: questo il parere di Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, che ha commentato alcuni episodi da moviola della quinta e sesta giornata di Serie A a Open Var su Dazn. "Questa situazione era molto particolare, per noi era da cartellino rosso. A livello procedurale viene fatto un ottimo percorso, cercano tutte le camere, noi valutiamo i Var non solo per la decisione presa, ma anche per altri parametri. Noi come arbitri dobbiamo però tutelare anche il pericolo che un giocatore crea" spiega Rocchi mentre la valutazione del campo è stata diversa, come si sente dall'audio in sala Var dove c'erano Fabbri e Di Martino: "Porca vacca. Fallo brutto ma striscia, il punto di contatto è alto. Dinamica da giallo, Var completato, puoi riprendere il gioco" .

Per quanto riguarda Empoli-Inter, sempre quinta giornta, nessun dubbio sulla regolarità del gol di Dimarco. "C'è Bastoni davanti - interviene in un primo momento il Var che poi però osserva un'altra inquadratura e si corregge - no, il portiere vede sempre il pallone... gol regolare, gol regolare" dice all'arbitro. Rocchi conferma: "Gol regolarissimo, Bastoni è in fuorigioco geografico (cioè è oltre l'ultimo difendente degli avversari ma non impalla la visuale del portiere, ndr)".

E poi Monza-Bologna della sesta giornata con il gol annullato ai rossoblù che ha fatto infuriare Thiago Motta. "Fammi vedere se c'è il fallo su Caldirola... - dice l'arbitro al Var - Confermo il fallo perché gli prende prima il ginocchio e poi la gamba". Rocchi dissente: "La valutazione in campo è errata, ma questo conferma la difficoltà del direttore di gioco. Non lo valuto un errore grave, che fortunatamente la tecnologia oggi ci dà l'occasione di correggere".

Ultimo caso esaminato quello del fallo da rigore su Kvaratskhelia in Napoli-Udinese, frutto di un approfondito confronto tra arbitro ed assistenti al Var, richiamato dopo la visione dell'azione da diverse angolazioni, sfruttando tutte le telecamere in campo. "Una lettura tecnica di alto livello" l'ha giudicata Rocchi.

