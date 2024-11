Riprende la corsa scudetto: caccia al Napoli con sei squadre in due punti

Il fascino di sei squadre in due punti regala alla Serie A sei giornate scoppiettanti prima di fine d'anno. Per lo spessore degli impegni, sulla carta, il Napoli e l'Inter sembrano in grado di giocarsi da sole la leadership. Ma Atalanta e Fiorentina, che hanno un calendario medio, non hanno alcuna voglia di lasciarsi staccare. Gli impegni più severi li ha la Lazio. A stretto contatto c'è anche la Juventus, se non continuerà a fare incetta di pareggi. Il Milan deve recuperare una gara e per ora é concentrata soprattutto sulla Champions League. Il Bologna é tornata in zona Europa, che sembra competerle anche dopo l'addio di Thiago Motta. L'unica attardata è la Roma che si é affidata all'esperienza di Claudio Ranieri per raddrizzare una stagione per ora fallimentare.