Retroscena Mazzoleni: "Spalletti mise una mia foto in spogliatoio e scrisse: è tosto"

05/06/2019

Chiusa al termine della stagione appena conclusa la carriera da arbitro per raggiunti limiti d'età dopo 28 anni di attività, Paolo Mazzoleni, che quasi certamente resterà nel mondo arbitrale come Var, ha deciso di raccontare in un'intervista con 'L'Eco di Bergamo' un curioso aneddoto che lo ha visto coinvolto quest'anno a San Siro e che la dice lunga sulla meticolosità di Luciano Spalletti nel preparare le partite.