Quattro allenatori... in rosso: dalla panchina arriva l'insolito record

SERIE A

Mourinho, Spalletti, Inzaghi e Gasperini gli espulsi. Nel 2016-17 erano stati in tre e...

Una giornata da record (negativo) per gli allenatori. Quattro tecnici espulsi in una sola giornata rappresenta un nuovo primato. Nervi tesi, una parola di troppo e il danno è fatto. Alla 20.a giornata della stagione 2016/17 erano stati Simone Inzaghi, Gian Piero Gasperini e Massimo Oddo a essere allontanati dalla panchina. Ieri è stata la volta ancora di Inzaghi e Gasperini, cui si sono aggiungi Luciano Spalletti e Josè Mourinho.

"Non so perché sono stato ammonito, non ho detto nulla", ha tuonato dopo la gara con l'Udinese il tecnico dell'Atalanta Gasperini, poi espulso. Stessa reazione da parte dell'allenatore del Napoli Spalletti: "Sono andato a fare i complimenti a Massa per la partita, gli ho battuto le mani dietro e mi ha dato il rosso. non ho mai detto nulla, protestato e sono stato cacciato - ha detto al termine della sfida dell'Olimpico contro la Roma - Lui ha messo insieme il tutto e mi ha buttato fuori. E' una roba che veramente mi distrugge". Massa ha invece allontanato Mourinho con una doppia ammonizione per proteste. Ma anche qui lo Special One non si spiega la decisione del direttore di gara: "Ho chiesto palla per noi. Non ho detto niente di speciale. È una partita in cui io e Spalletti siamo stati espulsi ma non posso dire che l'arbitro ha fatto male. Ha fatto un lavoro positivo, equilibrato". Dal canto suo il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi paga il gesto plateale del lancio della pettorina dopo il rigore concesso dal Var alla Juve: "C'e' stato un gesto di stizza da parte mia non bello da vedere, ho sbagliato come ha sbagliato l'arbitro che era a due metri e ha detto che era tutto regolare".