Piantedosi vieta il numero 88 nel calcio: "Dichiariamo guerra all'antisemitismo"

L'anno prossimo Mario Pasalic non potrà giocare con la sua attuale maglia e Gigi Buffon non avrebbe potuto scendere in campo col suo numero ai tempi del Parma (anche se la usò solo in qualche amichevole, poi virò sul 77 proprio perché era il numero dei gruppi nazisti, ndr). Il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, per la prossima stagione ha infatti vietato il numero 88 sulla maglia dei calciatori. Il provvedimento è stato inserito all'interno della dichiarazione di intenti per la lotta contro l'antisemitismo, sottoscritta il 27 giugno al Viminale. L'88 è infatti usato nei gruppi neonazisti per inneggiare Adolf Hitler (l'H è l'ottava lettera dell'alfabeto e quindi 88 ha il valore di HH, che è l'abbreviazione di "Heil Hitler": il saluto nazista). Di conseguenza, il Ministero dell'Interno in accordo con il mondo del calcio ha deciso di rimuovere il numero dalla Serie A.