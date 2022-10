Osimhen e Abraham dopo Roma-Napoli: il video diventa virale

ROMA-NAPOLI

Colloquio tra bomber dopo la sfida dell'Olimpico: "Hai reso triste l'intero spogliatoio"

Vedi anche napoli Napoli sempre più padrone: numeri da record e un Osimhen scatenato Roma-Napoli è fnita 1-0 per la squadra di Spalletti, che vola in testa alla classifica con numeri da record, ma è finita anche con Osimhen e Abraham seduti uno accanto all'altro, fuori dallo stadio Olimpico, con il centravanti azzurro a che prova consolare il suo collega. Ripresi dal giornalista Oma Akatugba, che ha condiviso su Twitter il video diventato subito virale sui social, i due si sono fermati a dialogare per qualche minuto e durante la chiacchierata il 9 giallorosso avrebbe anche detto ad Osimhen, autore del gol decisivo: "Hai reso triste l'intero spogliatoio".

Una delusione che però i giallorossi dovranno smaltire in fretta perché giovedì la squadra di Mourinho torna in campo in Europa League e per continuare a sperare nel secondo posto servirà una vittoria contro l'Helsinki.

Vedi anche napoli Napoli sempre più padrone: numeri da record e un Osimhen scatenato