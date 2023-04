Napoli-Salernitana rinviata a domenica 30 aprile alle 15: ora è ufficiale

LA DECISIONE

La squadra di Spalletti giocherà conoscendo il risultato della Lazio che, non dovesse vincere, consegnerebbe lo scudetto al Napoli

Dopo tanta attesa è arrivata l'ufficialità, Napoli-Salernitana è stata spostata a domenica 30 aprile alle 15. La Lega Serie A, preso atto dell'Ordinanza del Prefetto di Napoli, ha posticipato di 24 ore la sfida del Maradona che potrebbe coincidere con la festa per il terzo scudetto azzurro. Il Napoli, infatti, scenderà in campo già sapendo il risultato della Lazio impegnata alle 12.30 contro l'Inter che, in caso di mancato successo biancoceleste, darebbe aritmeticamente il via alla festa tricolore.

In seguito alla decisione della Lega Serie A, il calendario subirà anche altre due variazioni per via del turno infrasettimanale previsto tra il 2 e il 4 maggio.

La sfida tra Udinese e Napoli alla Dacia Arena prevista per martedì 2 maggio è stato spostata a giovedì 4 maggio alle 20:45, come Udinese-Sampdoria inizialmente prevista per domenica 7 maggio è stato slittata a lunedì 8 maggio alle 18.30.