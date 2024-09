Motta cerca l'allungo, De Rossi la prima vittoria: è sfida tra amici

STASERA JUVE-ROMA

I bianconeri vogliono andare alla sosta da capolista in solitaria, i giallorossi cercano i primi tre punti della stagione

Primo big match della stagione per Juve e Roma. Questa sera, alle 20:45, all'Allianz Stadium andrà in scena la sfida tra Juventus e Roma, primo vero big match per entrambe le squadre. I bianconeri arrivano forti dei 6 punti raccolti nelle prime due giornate, mentre i giallorossi sono in cerca della prima gioia stagionale dopo il pareggio con il Cagliari e la sconfitta con l'Empoli. Una sfida nella sfida, che vede fronteggiarsi due amici come Thiago Motta e De Rossi. Senza dimenticare il ritorno di Dybala allo Stadium.

Da compagni di squadra, e amici, a rivali in campo. Il rapporto tra Thiago Motta e De Rossi è sempre stato ottimo, come sottolineato dallo stesso allenatore bianconero che ha voluto ringraziare DDR nella conferenza stampa di presentazione: "Lo conosco bene, perché siamo stati compagni di Nazionale. Lui mi ha difeso quando mi diedero la maglia numero 10. Domani saremo avversari, ma gli auguro sempre il meglio". Una sfida nella sfida, che però non lascerà spazio ai sentimenti.

Vedi anche juventus Motta: "Concentrati sulla Roma. Mercato? Sono molto felice ma quello in uscita è ancora aperto" In casa bianconera il morale è alle stelle. Sia perché le prime due uscite stagionali hanno messo in mostra una squadra subito lucida, sia perché gli innesti arrivati dal mercato nell'ultima settimana hanno riacceso l'entusiasmo dei tifosi. Non a caso, questa sera lo Stadium sarà tutto esaurito con i tifosi bianconeri pronti a spingere i ragazzi di Thiago Motta verso il terzo successo consecutivo nelle prime tre giornate di campionato, striscia che manca dalla stagione 2018/2019. Si tratta già di un esame importante per i bianconeri, che in caso di vittoria andrebbero in solitaria in testa alla classifica mandando un chiaro segnale alle rivali per lo scudetto.

Situazione diametralmente opposta, invece, in casa Roma. L'entusiasmo per la permanenza di Dybala è stato - parzialmente - spento dal passo falso in casa con l'Empoli. Nelle prime due giornate, i giallorossi hanno faticato molto contro due avversari in lotta per la salvezza: questa sera sarà importante dare un segnale, soprattutto dal punto di vista caratteriale e sul piano del gioco. Inoltre, sarà una serata molto speciale per Paulo Dybala, che ancora una volta torna da avversario nella Torino che tanto l'ha amato e coccolato. Difficile pensare che non ci possa essere un'accoglienza calorosa per l'argentino, che sarà avversario solo per 90 minuti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Bremer, Cabal; Locatelli, Fagioli; Cambiaso, Yildiz, Mbangula; Vlahovic.

Allenatore: Thiago Motta.

ROMA (4-3-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Soulé, Dybala; Dobvyk.

Allenatore: De Rossi.