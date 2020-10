Milan-Roma: Giacomelli sarà fermato dall'AIA per due turni

MILAN-ROMA

Piero Giacomelli e Luigi Nasca, rispettivamente arbitro e VAR di Milan-Roma, verso lo stop per due (o più) giornate. Queste le decisioni dell'AIA che, nelle persone del presidente Nicchi e del designatore Rizzoli, hanno valutato negativamente l'operato dei due nella sfida di lunedì sera a San Siro: colpa dei pasticci sui rigori assegnati a rossoneri e giallorossi. Ecco perché, come riporta la Gazzetta dello Sport, rischiano un lungo stop che, complice la pausa per le nazionali, si protrarrebbe sino a fine novembre. Milan-Roma, l'ironia web sull'operato di Giacomelli e VAR





























































Ultime gallery Vedi tutte

Giacomelli ha deciso male sul penalty assegnato alla Roma per il contatto Bennacer-Pedro ma anche sull'intervento di Mancini su Calhanoglu che ha portato al rigore per il Milan. In sala VAR poi il fischietto non è stato aiutato da Nasca, una prestazione che i vertici arbitrali non hanno apprezzato e per questo sono in arrivo punizioni severe, comunque in linea con le scelte del designatori in casi simili di errori del genere.

Una volta esaurito lo stop, si pensa anche ad un rientro graduale in Serie A: prima Giacomelli arbitrerebbe un paio di partite di Serie B (percorso possibile da quest'anno vista l'unificazione di Can A e Can B), poi tornerebbe nel massimo campionato tra circa un mese.