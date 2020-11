Milan, Ibrahimovic eletto MVP di ottobre della Serie A

INTRAMONTABILE

La Lega Serie A ha assegnato il premio MVP di ottobre a Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan capolista. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita della sfida dei rossoneri all'Hellas Verona, domenica 8 novembre a San Siro. La classifica è stata redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform (sistema brevettato nel 2010 con K-Sport), con l'ausilio dei dati di tracking registrati da Netco Sports.

Per il calcolo finale sono state considerate la 4/a, 5/a e 6/a giornata di andata della Serie A TIM 2020/2021. Tra le principali caratteristiche che hanno permesso al numero 11 rossonero di primeggiare su altri grandi campioni si evidenziano i seguenti dati: ha sviluppato l'indice di efficienza tecnica più alto in due giornate su tre; una performance di efficienza tecnica del 96,3%, con un picco del 98%, e fisica del 92%; grazie alle straordinarie doti tattiche (K-Movement 97%) consente di far rendere al massimo anche i compagni di squadra; l'ottima proprietà di palleggio e controllo gli hanno consentito di non perdere mai un 1vs1 offensivo e raggiungere il 94% nel K-Pass.

"L'avvio di stagione di Zlatan Ibrahimovic è stato strepitoso, con sette gol realizzati in quattro partite. L'attaccante rossonero da quando è tornato nel nostro Campionato ha cambiato il volto del Milan, trascinando i compagni in campo con il suo carisma e qualità tecniche da vero fuoriclasse. Ibrahimovic è un campione infinito ed è la dimostrazione che l'età non è un fattore determinante se lavori ogni giorno con serietà, entusiasmo e passione", ha dichiarato Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A.

MILAN-IBRA, RINNOVO IN ARRIVO?

"In tempi non sospetti ho detto che i giocatori in scadenza non erano solo Donnarumma e Calhanoglu. Io ho giocato fino a 41 anni con questa maglia, ogni giocatore è diverso dagli altri, Ibra è speciale". Paolo Maldini ha replicato così, prima del match di Europa League contro il Lille, alla richiesta di un altro anno di contratto coi rossoneri da parte dell'attaccante svedese.

NIENTE EURO2020 CON LA SVEZIA: "QUESTIONE CHIUSA"

Janne Andersson, attuale ct della Svezia, è stato interpellato dal quotidiano Aftonbladet in relazione al post social di Zlatan Ibrahimovic in cui il centravanti manifestava il desiderio di rivestire la maglia della Nazionale e ha fatto chiarezza una volta per tutte: "Alcune persone mi hanno detto che dietro quella foto c'era un piano. Ma non capisco cosa significhi, non voglio dedicarci troppe energie. Sono passati quattro anni e mezzo da quando ha detto che aveva finito la sua carriera in nazionale. Ne abbiamo parlato dopo gli Europei. Nei suoi confronti, proprio come in quelli di tanti altri giocatori che hanno preso la stessa decisione, ho il massimo rispetto. Quindi, la questione è chiusa per me".