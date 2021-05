Lotta Champions e retrocessione: ecco la situazione

CLASSIFICA ALLA MANO

Lazio fuori dai giochi, due posti in ballo tra Milan, Napoli e Juve. A Pippo Inzaghi serve un miracolo

Gli anticipi della 37.ma giornata di Serie A hanno dato altri due verdetti importanti per la zona Champions. Per il terzo anno consecutivo l'Atalanta conquista un posto nell'Europa dei big, mentre la Lazio dice addio alla corsa. Classifica alla mano, dunque, sono tre le squadre che si contenderanno fino all'ultimo secondo i due posti rimanenti per la Champions: Milan, Napoli e Juve. Al momento la classifica dice Milan 75, Juve 75 e Napoli 73, ma rossoneri e azzurri devono ancora scendere in campo per il 37.mo turno. Nella zona rossa della classifica, invece, al Benevento servirà un miracolo per salvarsi (-4 dal Torino che ha anche una gara in meno e -5 dal Cagliari). Getty Images

Nonostante alla fine del campionato manchino per alcune squadre solo 180' e per altre 90', con tante combinazioni possibili la situazione è ancora complicata. Soprattutto per quanto riguarda la lotta per un posto in Champions. In caso di arrivo a pari punti, infatti, si dovranno valutare scontri diretti ed eventualmente classifica avulsa. Il regolamento dice che con gli stessi punti i criteri per stilare una graduatoria sono cinque: punti fatti negli scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, differenza reti totale, gol fatti totali, sorteggio. Ma vediamo nel dettaglio la situazione.

MILAN - 75 punti

Con una vittoria contro il Cagliari i rossoneri sarebbero aritmeticamente in Champions, diversamente si potrebbe ipotizzare un arrivo a pari punti (78) con Atalanta (già in qualificata) e Juve. In questo caso la la mini classifica tra le tre squadre sarebbe: 7 Atalanta, 6 Milan e 4 Juventus. Per quanto riguarda invece gli scontri diretti, la situazione dei rossoneri è la seguente:

- In vantaggio sulla Juve (1-3 a Milano, 0-3 a Torino)

- In vantaggio sul Napoli (vittoria 1-3 e ko 0-1)



JUVENTUS - 75 PUNTI

Al momento la Juve è quarta a quota 75, ma il Napoli (73) deve ancora giocare con la Fiorentina. Una situazione ancora tutta da decifrare, con la Champions appesa a un filo per Pirlo in vista dell'ultima gara contro il Bologna. Ma vediamo nel dettaglio la situazione degli scontri diretti dei bianconeri.

- In svantaggio col Milan (1-3 a Milano, 0-3 a Torino)

- In parità col Napoli (2-1 a Torino, 1-0 al Maradona), ma dietro agli azzurri nella differenza reti generali

NAPOLI - 73 PUNTI

Per tenersi la Juve alle spalle e andare sicuramente in Champions il Napoli deve vincere contro la Fiorentina e col Verona. Diversamente la situazione potrebbe complicarsi. Al momento gli azzurri sono a -2 dai bianconeri, ma con una gara in meno. E da qui alla fine può ancora succedere di tutto incrociando i risultati con la banda di Pirlo e quella di Pioli. Ma vediamo nel dettaglio la situazione degli scontri diretti della squadra di Gattuso in caso di arrivo a pari punti.

- In svantaggio col Milan (1-3 al Maradona e 0-1 a Milano)

- In parità con la Juve (2-1 a Torino, 1-0 al Maradona), ma davanti ai bianconeri nella differenza reti generali



LOTTA RETROCESSIONE

Al momento la situazione del Benevento è disperata e presto potrebbe arrivare il duro verdetto. Battendo il Crotone, la squadra di Inzaghi resterebbe ancora in corsa e poi potrebbe giocarsi tutto all'ultima giornata col Torino. Ma vediamo com'è la situazione nella zona calda della classifica. Con lo Spezia salvo, in lotta per non retrocedere sono rimasti Cagliari, Torino e Benevento. Ai sardi basta un solo punto nelle ultime due giornate per rimanere aritmeticamente in Serie A. Rischia grosso invece il Torino, che deve disputare ancora il recupero con la Lazio e poi eventualmente giocarsi la stagione negli ultimi 90' nello scontro diretto col Benevento.