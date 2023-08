Mercato Serie A: cosa manca alle 7 sorelle?

MERCATO

Napoli e Fiorentina hanno chiuso il mercato, Inter e Juve a caccia della punta, al Milan manca un regista e le romane…

Sorelle e sorellastre. A 8 giorni dal via della Serie A, le famose sette big del campionato soffrono ancora di mal di mercato. Non tutte, però. Quello di Napoli e Fiorentina è ormai concluso: Garcia e Italiano hanno chiuso le porte. D’ora in avanti si fa con quello che c’è. Gli azzurri partono da favoriti, insieme all’Inter, la più “sorella” di tutte. Eppure, a Inzaghi manca ancora qualcosa: una prima punta che completi una squadra fortissima (nonostante gli addii dei vari Onana, Handanovic, Skriniar e Brozovic). Beto, Morata, Taremi o Arnautovic? Mancano pochi giorni per completare il puzzle con un bomber.

Anche la Juve è vicina allo stop del mercato, ma per fare il suo punto (anzi, punta) e a capo le servirebbe un Lukaku: unico giocatore in circolazione capace di fare reparto da solo, trasformando la perenne fase difensiva di Allegri in ripartenze micidiali. Aspettando anche un centrocampista che rimpiazzi l'eterno Godot Pogba (Amrabat è il più gradito), la Juve resta comunque tra le favorite per la corsa scudetto. Così come il Milan 2023 punto zero, una squadra quasi totalmente rivoluzionata, eccetto l'asse di sinistra (Theo-Leao) e la difesa, che necessiterebbe di un acquisto importante ma che probabilmente verrà lasciata così com'è. In mezzo, invece, potrebbe arrivare qualcun altro (forse il bolognese Dominguez).

Roma e Lazio, al momento, sono più sorellastre che sorelle, anche se i fuoriclasse biancocelesti restano gli stessi: l’allenatore e il suo gioco. Basterà però il giapponese Kamada (appena arrivato dall’Eintracht) a non far rimpiangere il factotum Milinkovic Savic? Qualche dubbio c’è. Infatti si corteggiano Rovella della Juve e Wieffer del Feyenoord. Nella Roma invece gli “uffa” di Mourinho sono l’inno dell’estate… aspettando un centrocampista (Renato Sanches del Paris SG) e una punta (Marcos Leonardo del Santos). Basteranno per diventare sorella? Ai postumi (del mercato) l’ardua sentenza.