Mascherine trasparenti per i tifosi: ecco la novità per riaprire gli stadi a metà ottobre

Il Comitato tecnico scientifico conferma il no alla riapertura degli stadi. Il presidente della Figc Gabriele Gravina lo sa: prima le scuole poi tutto dipenderà dai numeri di fine settembre e dalla curva dei contagi. In caso di risposte positive le porte degli impianti potrebbero schiudersi ai primi tifosi - previsto un rientro graduale, garantendo il 20% della capienza - nella seconda metà di ottobre. Nel documento commissionato dalle Lega Serie A nel luglio scorso sulle misure di contenimento del rischio epidemiologico - come riferisce 'Repubblica' - la grande novità riguarda le mascherine. Quelle che i tifosi dovranno indossare per entrare allo stadio saranno trasparenti per garantire il loro riconoscimento.