Lotta salvezza, Destro fa volare il Bologna e si fa male

01/04/2019

Un gol salvezza val bene un infortunio. È quello che succede a Mattia Destro al minuto 96 di Bologna-Sassuolo 2-1. Palla in rete all'ultimo assalto e scatto adrenalico alla Bolt. Risultato? Risentimento muscolare alla coscia destra. Mihajlovic ci ride sopra: "Era da tre anni che non si vedeva uno wscatto così..."

La zuccata di Destro accompagna il Bologna fuori dalla zona salvezza per la prima volta dopo 4 mesi e questo successo arriva dalla panchina perchè se Mihajloivic sull'1-1 butta nella mischia il risolutore Destro al minuto 93, fa qualcosa di rischioso anche al minuto 69 quando, a calcio di rigore assegnato al Bologna, fa alzare dalla panchina il rigorista Pulgar che va dritto dritto sul dischetto. Mihajlovic: "Gli ho detto di mettersi d'accordo con Dzemaili"

Bologna-Sassuolo 2-1 con un finale in cui succede di tutto, dal pareggio neroverde di Boga al minuto 91 convalidato dal Var al gol di Destro con infortunio annesso. Ma va bene così, perchè i rossoblu adesso si mettono dietro Empoil, Frosinone e Chievo.

A proposito del Frosinone, la squadra di Baroni deve fare i conti ancora una volta con il tabù dello Stirpe. Con la Spal fanno 14 gare in casa e 0 vittorie. Anzi, arriva pure la sconfitta 1-0 e la salvezza diventa sempre più irraggiungibile. Per i ferraresi il gol di Vicari vale un bel balzo in avanti e adesso è a più 4 sull'Empoli.