Lotta Champions, sei squadre in sei punti: al prossimo turno tutti scontri diretti

Al momento Lazio, Juve e Inter sono dentro: fuori invece Atalanta, Milan e Roma

© ipp In attesa della festa scudetto del Napoli, in Serie A la classifica continua a delineare una lotta serrata per la zona Champions. Classifica alla mano, sono sei le squadre in lizza per tre posti, tutte racchiuse in sei punti. Al momento dentro ci sono Lazio, Juventus e Inter. Fuori dalle prime quattro invece Atalanta, Milan e Roma. Ma alla fine del campionato mancano ancora cinque giornate e non si possono escludere ribaltoni o allunghi. A partire dal prossimo turno, quando le sei squadre alle spalle degli uomini di Spalletti si affronteranno tutte tra di loro in tre scontri diretti da brividi. Un bivio che potrebbe già segnare le sorti della zona Champions.

Dopo la vittoria col Sassuolo, la Lazio affronterà il Milan a San Siro con l'obiettivo di difendere il secondo posto dall'assalto bianconero e dare una spallata alla classifica. Con una sconfitta al Meazza, del resto, i rossoneri scivolerebbero a -9 dai biancocelesti compromettendo quasi definitivamente la corsa per un posto tra le prime quattro.

Discorso simile per la Roma, che invece sabato prossimo dovrà vedersela contro l'Inter. Alle prese con una situazione di emergenza continua, la banda di Mourinho al momento è la squadra più attardata tra le sei in lotta per la zona Champions e non ha margini d'errore da qui alla fine. Un passo falso contro i nerazzurri, infatti, scaverebbe un solco profondo in classifica nei confronti della squadra di Inzaghi, che si porterebbe a +5 dai capitolini, e costringerebbe i giallorossi a ridimensionare i sogni di gloria europei.

Numericamente un po' la stessa situazione dell'Atalanta, ma con qualche differenza. A quota 58 come Milan e Roma, ma avanti nella classifica degli scontri diretti, la squadra di Gasperini è in gran forma e domenica sarà chiamata a testare con la Juve le sue forze in chiave Champions. Una vittoria contro i bianconeri potrebbe dare la svolta alla stagione della Dea, rilanciandola in classifica per un gran finale in crescendo. Diversamente potrebbe essere la Juve a piazzare un risultato pesantissimo per la lotta Champions. A quota 63, del resto, con un successo contro i bergamaschi gli uomini di Allegri in un colpo solo frenerebbero la rincorsa dell'Atalanta e continuerebbero a mettere pressione alla Lazio alle spalle del Napoli.

LOTTA CHAMPIONS: LA CLASSIFICA

1. Napoli79*

2. Lazio 64

3 .Juventus 63

4. Inter 60

5. Atalanta 58

6. Milan 58

7. Roma 58