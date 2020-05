L'idea playoff scuote la Serie A, ecco le ipotesi sul tavolo

ESTATE DA BRIVIDI

Ieri il nuovo protocollo è arrivato via pec a tutti i club di Serie A, che finalmente possono iniziare gli allenamenti di gruppo in vista della ripresa del campionato. Il 28 maggio si attende che il ministro Spadafora indichi una data per ricominciare (il 13 o il 20 giugno), ma intanto il calcio italiano prepara il piano B per salvare la stagione e l'ipotesi playoff e playout diventa sempre più concreta. Ma la domanda è: come sarabbe nei dettagli questo piano B?

Il 3 giugno molto probabilmente il consiglio federale della Figc declinerà il format di playoff e playout e sembra che in campo torneranno tutte le 20 squadre di A. La Stampa approfondisce il tema ipotizzando due scenari possibili (in caso il campionato slittasse oltre il 20 giugno o venisse nuovamente interrotto una volta ripreso).

Nel primo, per far partecipare tutte e 20 le squadre, si creerebbero tre fasce: una per lo scudetto, una per definire la classifica e le qualificate all'Europa League e una per la salvezza. La prima fascia sarebbe composta da 6 (le prime due sarebbero già in semifinale) o 8 squadre, la seconda anche, mentre la terza da 8 se le prime due saranno da 6 o da 6 in caso contrario.

Nel secondo scenario invece le squadre in gioco sarebbero meno: La Stampa parla di un possibile playoff scudetto ed Europa da 8 squadre, una mini competizione da 4 squadre per la seconda fascia e una sfida a 8 per la salvezza. Le squadre meglio posizionate in classifica avrebbero il fattore campo al ritorno e verrebbero qualificate in caso di pareggio nel doppio confronto.

Secondo le ipotesi che fa Il Mattino, invece, lo scudetto potrebbe essere conteso dalle prime 8 o addirittura 12 squadre: nel primo caso ai quarti ci sarebbero grandi sfide come Napoli-Inter, mentre nel secondo gli azzurri, sesti, se la vedrebbero con il Sassuolo 11esimo.

E poi c'è l'opzione delle tre fasce: le prime 6 o 8 per lo scudetto, 4 squadre (o 6) per i piazzamenti e le restanti si giocherebbero la salvezza. La Serie A prepara un piano straordinario per affrontare un'emergenza straordinaria.

