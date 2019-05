Lega Serie A, De Siervo: "No a Milan-Frosinone alle 20.30"

13/05/2019

In attesa di una decisione ufficiale, Luigi De Siervo fa trapelare una posizione netta in merito allo spostamento di Milan-Frosinone: la richiesta del club rossonero è quella di posticipare il match dalle 18 alle 20.30 per giocare in contemporanea con Juventus-Atalanta (già spostata dalle 18 alla serata per consentire ai bianconeri la festa scudetto), ugualmente decisiva in chiave quarto posto. Queste le parole dell'ad di Lega Serie A: "Credo di no, perché dobbiamo mantenere le finestre vendute ai broadcaster. Cambiando l'orario faremmo un danno alle tv che trasmettono il nostro campionato e faremmo solo un danno al nostro calcio. Valuteremo le esigenze delle squadre e decideremo entro la giornata ma ci sono regole ferree e impegni contrattuali".