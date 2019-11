Lecce-Cagliari rinviata per pioggia, i tifosi di casa ospitano i sardi

LECCE-CAGLIARI

Questo è il calcio. Dopo il rinvio per maltempo del posticipo della 13esima giornata di Serie A tra Lecce e Cagliari (la gara si recupera oggi alle 15), i tifosi di casa sono andati nel settore ospiti per offrire ai supporter sardi ospitalità per la nottata. Un gesto bellissimo, di puro sport, raccontato da Ccn-Cagliari Calcio news e diventato subito virale: "Oggi ha vinto l'umanità" ha detto Il presidente dei salentini, Sticchi Damiani: “Un gesto importante che conferma il cuore della nostra tifoseria”,

Erano circa 250 tifosi del Cagliari presenti ieri al Via del Mare e alcuni di loro hanno accettato l’aiuto dei tifosi giallorossi. Una festa di sport e di ospitalità, quasi un gemellaggio sotto il nubifragio, e sicuramente i sardi sapranno ripagare l’ospitalità in occasione della partita di ritorno. Intanto il Cagliari ha voluto ringraziare i propri tifosi con un tweet: “Avete sfidato la distanza e la pioggia per sostenere i colori rossoblù. A voi tutti, GRAZIE”.