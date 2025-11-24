Le pagelle di Piantanida: Wesley ringrazia la sorella e niente da ridere su Pobega

Ogni sera, negli ultimi 7 anni di gavetta passati tra Serie B e C, ha guardato video di Toni, Ibrahimovic, Haaland Kane perché un vecchio allenatore gli diceva “l’immaginazione poi te la porti in campo”. Verissimo, adesso però qualcuno gli dica di uscire a godersi la doppietta e i tre gol in campionato.