Le pagelle di Piantanida: Wesley ringrazia la sorella e niente da ridere su Pobega

Guendouzi non vuole fare da "cassa", la scatola nera di Beukema e Borrelli immagina Haalanddi Franco Piantanida
GUENDOUZI 7,5
Vi dirò, vi dirò, vi dirò che la sua partita è stata la risposta migliore alle voci di mercato: il Sunderland lo vorrebbe a gennaio per 25/30 milioni di euro, ma il francese non ha nessuna intenzione di trasformarsi in cassa. Vi dirò che, in effetti, la cosa più bella di Sunderland sarebbe l’aereo per tornare a Roma.
BORRELLI 8
Ogni sera, negli ultimi 7 anni di gavetta passati tra Serie B e C, ha guardato video di Toni, Ibrahimovic, Haaland Kane perché un vecchio allenatore gli diceva “l’immaginazione poi te la porti in campo”. Verissimo, adesso però qualcuno gli dica di uscire a godersi la doppietta e i tre gol in campionato.
PONGRACIC 7
Si rivede all’orizzonte il difensore più costoso della storia della Fiorentina, tranquilli ho controllato davvero prima di dirlo. Forse lascia solo un po’ troppo spazio a Kostic sull’1-0 della Juve, ma visto che nelle prime undici giornate ha lasciato De Gea solo contro tutti, è un successone.
PELLEGRINO 8
È il voto senza commento della settimana.
BEUKEMA 6,5
Dopo aver letto il libro Black Box Thinking ha imparato a “Pensare come una scatola nera,” cioè ad avere la forza di volontà necessaria per interrogarsi sui fallimenti e ripartire dopo i primi mesi terribili a Napoli. Continuiamo così la nostra battaglia contro il cliché calciatore-ignoranza.
POBEGA 8,5
“Se fa doppietta pure lui, è l’anno dello scudetto per il Bologna”. Quando ascolti questa battuta per la prima volta: ridi. Quando ascolti questa battuta per la seconda volta: ridacchi. Quando ascolti questa battuta per la terza volta: ridilla, ridilla un attimo che sul tema non è il caso di fare ironia.
WESLEY 7,5
Tutto merito della sorella se quattro anni fa non ha smesso di giocare quando non lo voleva nessuno, nessuno, nessuno. Ogni giorno gli intasava il telefono di chiamate, messaggi, frasi motivazionali, foto di Gasperini inviate su WhatsApp. Oh è tutto vero, tranne una cosina, indovinate quale…