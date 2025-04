Le pagelle di Piantanida: Orsolini "Dubai Chocolate", Raspadori ascolta Bill Gates

VASQUEZ 3,5

A Natale siamo tutti più buoni, infatti oggi è Pasqua e possiamo sprofondare in una vasca di spietatezza in cui hanno versato bagnoschiuma all’olio d’argan e cattiveria. Serve sicuro al ragazzo per pulirsi la coscienza: all’andata la tira addosso a Pohjanpalo, gol, al ritorno tira quasi la squadra in B.