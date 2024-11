Le pagelle di Piantanida: Lookman come Émile Zola, sentimento-Livramento

Di solito quando si va al bar di fiducia e si chiede “fammi il solito” è per sentirsi a casa, per una coccola, per celebrare l’importanza della zona di comfort dopo una giornata complicata. Quando invece si a va fare un aperitivo da Nicola non chiedete il solito, guardatemi negli occhi, non-chiedete-il-solito. Il solito Zalewski non fa benissimo.